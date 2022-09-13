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看好美系客戶手機需求 匯鑽科估營運回溫

經濟日報／ 記者謝艾莉／台北即時報導

專業表面處理大廠匯鑽科（8431）指出，隨美系客戶新款智慧型手機相關的Type C表面處理量增加，以及下游硬碟產品庫存調整告一段落，整體營運可望重回成長軌道。

該公司8月份合併營收為9497.6萬元，較上月及去年同期減少10.6％與13.28％，主要在於下游客戶調整庫存，縮減消費性電腦相關硬碟表面處理訂單所致。累計前八月營收為8.23億元、年減1.65%。

匯鑽科表示，受到近期下游客戶調整硬碟產品庫存的影響，8月份公司硬碟相關表面處理量較去年同期減少，其中消費性電腦相關的桌機及筆電用2.5吋硬碟出貨量修正較為明顯，預估第四季待客戶庫存調整告一段落，硬碟產品相關的表面處理量可望逐步回溫。

匯鑽科表示，在3C產品方面，受惠美系客戶新款智慧型手機上市，新產品進入初步鋪貨期，帶動公司高階Type C珍珠鎳表面處理業務成長，以過往客戶新產品訂單與出貨量成長趨勢來看，下半年智慧型手機相關的Type C珍珠鎳表面處理業務可望持續增長。

匯鑽科表示，無線藍芽耳機（TWS）今年以來的表面處理量維持平穩，預估第四季隨美系客戶推出新款無線藍芽耳機後，TWS相關的Type C珍珠鎳表面處理量可望明顯提升。

隨歐盟國家積極推動3C產品傳輸規格統一化，對Type C傳輸規格的產品需求可望持續增加，該公司身為全球Type C專用珍珠鎳表面處理龍頭廠商，可望持續受惠此一商機。

硬碟 智慧型手機 藍芽

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