Ansys 2022台灣用戶技術大會 10月3日重磅登場

半導體模擬技術大廠 Ansys年度盛事 Ansys 2022 台灣用戶技術大會即將到來，此次活動將於10月3日至7日線上舉行，為期5天的會議將分別以「光學模擬」、「電子系統分析」、「5G/高速傳輸的挑戰與解方」、「多物理模擬與 IC 設計」、「先進封裝」、「電力電子與多重物理」及「電動載具最新趨勢」等熱門趨勢作為主題，匯集 40 位講師分享模擬的重要趨勢洞察與最新技術創新。

從半導體製程研發、IC 設計到電子設備、系統的模擬，乃至電動車與離岸風機等複雜系統的研發，模擬技術已成為研發人員手上不可或缺的工具，如何把模擬工具的應用潛力發揮到極致，不只決定研發團隊的生產力，更決定一家科技公司的競爭力。Ansys 作為多物理模擬技術的領導廠商，一年一度的用戶大會，向來是協助研發人員掌握最新模擬技術，並觀摩其他研發團隊如何善用模擬工具的絕佳機會。

Ansys 2022 台灣用戶技術大會首日將由 Ansys 總裁暨執行長 Ajei Gopal 在線上揭開序幕，這次活動亦邀請 Ansys 產品管理副總裁 Steve Pytel、新思 (Synopsys) 工程 AI 與晶片創新副總裁 Thomas Andersen、南加大特聘教授 Adel Nasiri 與法拉利 GT 賽車部門技術長 Ferdinando Cannizzo 等產學領袖，與觀眾展開線上交流，幫助創新者將想像付諸實現。

同時，來自日月光半導體、瑞昱半導體、台達電子、群聯電子、創意電子、睿能創意等數十位台灣技術專家也將現身說法，分享多元產業運用 Ansys 解決方案等技術應對種種設計挑戰的實際案例與成果，讓觀眾搶先了解模擬的重要趨勢。

本次活動除了數十位來賓的演講以外，Ansys 台灣菁英代理商虎門科技、思渤科技，以及代理商嘉航科技、安博先進、睿騰創意、茂綸等也將參與，還有獎品總價值約30萬的抽獎活動。