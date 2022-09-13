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蘋果iPhone 14發表 和碩童子賢：消費力道還是蠻強勁

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩聯合科技董事長童子賢。記者葉信菉／攝影
和碩聯合科技董事長童子賢。記者葉信菉／攝影

蘋果iPhone 14系列亮相，和碩（4938）董事長童子賢今（13）日被媒體問到電子業庫存問題及蘋果新品功能，對此，童子賢不評論客戶，但他認為，從最近新品發表來看，消費力道還是蠻強勁，且不論衛星緊急求救或動態島都是很實用的功能。

童子賢今日出席經濟日報主辦的「2022產業戰略高峰論壇」，主題是「打造韌性供應鏈生態系」，會後接受媒體提問，針對蘋果iPhone 14推出新功能及電子業庫存狀況一一回應。

針對電子業庫存問題，童子賢指出，外界還是要對台灣產業應付高底起伏要有信心，現在大家忙著講庫存，我相信一季到兩季中間就能做出很好的調節，更何況秋天到冬天本來就是科技業很多新產品的發表、是傳統的旺季，大家是擔心上海封控跟俄烏戰爭這些變數影響消費力道。

童子賢強調，最近（蘋果）發表的新產品，我們是代工廠尊重客戶，但看起來消費力道還是蠻強勁的。很多人擔心民眾消費意願會受到戰爭、封控等因素調節，但從過往經驗來看，相信新科技、新應用等可以抵銷這些不利因素。

蘋果iPhone 14系列首度推出衛星緊急求救（Emergency SOS via satellite）及機身新設計動態島（Dynamic Island），相關功能引起市場熱議，媒體詢問iPhone新功能是否可以抵消今年外在經濟不利因素。

對此，童子賢不直接評論客戶，但他認為不論衛星緊急求救或動態島都是很實用的功能，比如有人登山跑到沒有基地台的地方，以往大概就求救無門，現在透過衛星就知道你的位置，接著你要把自己位置讓人知道，再透過衛星連網傳送出去，也許以前沒有救的現在就有救了。

童子賢指出，其實半年前和碩也有推出5G網通裝置，也是相似的概念。也就是說未來假如有地震、風災種種因素造成基地台跟你手機連不上，透過新的科技很可能就接通了。

童子賢 iPhone 14 蘋果

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