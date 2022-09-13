成都封控也不怕 仁寶閉環生產維持90%產能

大陸四川成都已經封城近半個月，不過仁寶（2324）成都廠仍持續努力生產，據大陸媒體報導，仁寶電腦（成都）有限公司人力資源行政處經理李承翰指出，成都廠白班加上夜班有3,300到3,600名員工堅守一線，基本維持正常生產環境下90%左右的產能，筆記型電腦日產量在1.9萬到2.1萬台之間。

仁寶成都廠位在成都市雙流綜合保稅區內，李承翰指出，仁寶電腦是全球前三的筆記型電腦（NB）研發跟代工廠。按照統一要求，成都廠目前進入閉環生產管理。

李承翰指出，原材料供應為例，一台筆記型電腦所需的組裝件、包裝件約400項，而這些材料來自於其他省市。他指出，四川省內採購量占比在10%-15%之間，今年6月公司還同雙流區到江蘇昆山做招商引資，希望更多廠商到雙流設廠，增加四川省內的採購量。目標是年底將本地採購量提升到20%，明年實現本地採購量達30%。

為了防疫，李承翰指出，公司每6小時就消毒一次，對進入廠區的貨品，公司也提高安全消毒級別。以前一般只對貨物外箱消毒，現在都要拆箱，拆成最小包裝後消毒。

目前仁寶成都廠區與員工生活區中，有一座空中天橋連接，在閉環生產期間所有員工均在指定區域內活動，工廠並有社區到廠裡的點對點交通車接送員工，每日並進行一次核酸檢測。工廠自有醫療部門也進行核酸檢測的培訓，李承翰說「我們公司有3名醫護，他們在此之前進行過專門培訓，每天早上8點半到11點在廠區給員工做核酸檢測。」

按照防疫要求，廠區的公共文化活動近期停辦，戶外活動時間減少，公司甚至還設立「陽光之家」諮詢處，由三位心理諮詢的老師為員工們舒緩情緒，仁寶成都廠可以說防疫做到滴水不漏。