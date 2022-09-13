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美禁AI晶片銷陸擴大 童子賢：中美貿易戰的延伸

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

拜登政府計劃10月發布新規定，落實限制美國銷售大陸AI晶片和14奈米以下半導體製造設備的相關規範，對此，和碩（4938）董事長童子賢今（13）日指出，「這影響不會比之前中美貿易戰嚴重，只是中美貿易戰的一個延伸。」

童子賢今日出席「2022產業戰略高峰論壇」，主題是「打造韌性供應鏈生態系」，會後接受媒體提問，針對美國政府限制美國銷售大陸AI晶片和14奈米以下半導體製造設備的議題回應。

對此，童子賢開玩笑指出，不要問拜登懂但我不懂的問題，但他強調，「這影響不會比之前中美貿易戰嚴重，只是中美貿易戰的一個延伸。」每幾個月就會有小小變化，我實在無法一一細數。

路透報導，拜登政府計劃10月發布新規定，落實限制美國銷售大陸AI晶片和14奈米以下半導體製造設備的相關規範。如此一來，受管制的廠商將擴大，不僅限於原本接獲通知須經許可才能銷陸的個別公司。

貿易戰 美國

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