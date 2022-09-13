iPhone 14開賣倒數 法人：新換機潮來臨5G旋風再起

近期受市場熱議的科技新聞，無疑是上周的蘋果新品發表會，如同市場期待，iPhone 14' rel='iPhone 14' data-rel='/2/190766' class='tag'>iPhone 14系列、暌違3年的AirPods Pro2、Apple Watch Pro、Apple Watch及全新款Apple Watch SE一一亮相，這當中，以全新iPhone 14最受矚目，不僅已在各社交媒體中成為熱門話題，更有望成為2022年最熱門的數位產品之一。

法人認為，上半年雖受大陸封控、俄烏戰爭及通膨等因素影響，國內手機市場整體買氣不如預期，但伴隨iPhone 14新機上周上市，本周五（16日）將正式開賣，蘋果亮點可望鼓動果粉、帶動新一波換機潮，手機市場買氣可望優於上半年。

觀察蘋果新機亮點，iPhone 14與iPhone 14 Plus主打6.1吋和6.7吋兩種尺寸，具備精美設計與相機升級：iPhone 14與iPhone 14 Plus強大的相機系統擁有全新主鏡頭，獨特視野的超廣角相機，以及使用光像引擎強化的影像管道，可拍出更絢麗的照片與影片。此外，iPhone 14、iPhone 14 Plus及Pro系列皆搭載了最新安全功能，如車禍偵測，以及與業界首創利用衛星的SOS緊急服務。不僅如此，還具備驚人的電池續航力，以及搭載超快速的5G高效傳輸技術，可謂是歷來極先進的iPhone系列。

國泰台灣5G+ ETF（00881）基金經理人蘇鼎宇表示，蘋果iPhone 14系列新機亮點及新功能，依舊受市場及果粉期待，蘋概股成了盤面焦點，受惠新機鋪貨效應推升，相關主力供應商如台積電、鴻海、大立光、和碩、穩懋等，有望沾上「蘋果光」，營運及股價表現都值得留意。尤其，iPhone 14系列提供用戶超快的下載和上傳速度、更佳的串流播放，以及5G即時連接功能，從而幫助果粉保持聯繫、分享並享受內容。

蘇鼎宇認為，蘋果最新一代的iPhone，再次鎖定了5G應用，現階段蘋果產品對5G的支援，已擴展到全球逾70個市場及250多家合作電信業者，在在擴大了對5G通訊的支援，讓便捷的高效傳輸服務更加普及，iPhone 14新機本周開賣後，料將再掀新一波台鏈iPhone供應商的「5G旋風」，市場高度期待。