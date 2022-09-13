中美科技戰風暴擴大 美國可能持續擴大對陸禁令

外媒報導美國持續擴大對中國大陸的禁令，影響公司範圍將擴大，法人機構表示，雖然產業有波動，各個客戶競爭能力不同，但台積電（2330）已囊括全球大部份HPC晶圓代工訂單，營運穩定向上。

法人機構指出，美國持續擴大對中國大陸的禁令，遏止中國大陸晶片製造力道升級。據外媒報導，拜登政府計劃10月發布新規定，落實限制美國銷售大陸AI晶片和14nm以下半導體製造設備的相關規範。將擴大受管制的廠商，不限於原本接獲通知須經許可才能銷陸的個別公司。

截至目前美國商務部都是透過向個別公司發送信件通知等方式，繞過法規制定的冗長過程，能立即實施管制，但只有收到通知函的個別公司在限制之列。不過，此做法僅能限制有收到通知的公司，如今美國商務部有意將對個別公司的限制轉化成法規，擴大範圍涵蓋至其他企業身上。

例如GPU，之前美國商務部告知nVidia、AMD等，未獲得許可禁止向中國大陸出口幾款高階GPU。未來他們的競爭業者Intel、新創公司Cerebras Systems生產相關產品也都將受到限制。設備方面，2022年初美國商務部已對應用材料、科磊、科林研發三家美企發出通知，禁止它們在未經商務部許可的情況下，向中國大陸出口14nm以下先進晶片製程設備。

新規定除半導體設備以及廣泛用於AI的GPU外，可能還會有其他更廣泛的額外限制。新規定還可能對含有相關晶片的產品輸出中國大陸實施限制。目前包括HP、Dell、Supermicro等企業生產的數據中心伺服器中，都使用NVIDIA A100晶片。