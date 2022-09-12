消息稱半導體庫存調整至少持續半年

集微網消息，據業內消息人士透露，真正的半導體庫存風暴尚未到來，不同供應鏈環節將在今年第四季度出現明顯分化，大多數無晶圓晶片製造商將繼續面臨客戶砍單，代工廠商表現將相對穩定。

據台媒《電子時報》報道，消息人士稱，目前供應鏈的去庫存情況尚未改善，消費類MCU、PC和相關組件供應商的庫存仍然充足，高庫存危機將大於預期，可能從第四季度開始逐漸接近峰值。

「庫存調整預計將至少再持續6個月，如果年底歐美購物旺季未能如期到來，庫存調整甚至可能持續到2023年下半年。」消息人士說道。

另外，消息人士指出，晶圓代工廠整體產能利用率沒有達到2021年的超載水平，但一些熱門成熟工藝節點的產能仍保持滿負荷，而其他工藝的產能利用率為80-90%。代工廠目前正在努力防止其平均報價下降，以免他們回到過去毛利率低於IC設計客戶的不平等局面。