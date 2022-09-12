AirPods Pro2 吊繩賣到缺貨 力麗可望受惠

隨著對美國主導的「CHIP 4聯盟」形成的猜測和爭論愈演愈烈時，一位日本主管半導體產業官員曾經表示，「美國正試圖掌握台灣，而中國對此表示反對。」這位官員的分析是，台灣應該成為此一聯盟成立被關注的中心，而不是韓國是否應該參與CHIP 4。

2022-09-12 15:21