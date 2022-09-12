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AirPods Pro2 吊繩賣到缺貨 力麗可望受惠

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

日前蘋果發表會發表最新AirPods Pro 2降噪無線耳機，由於大幅強化降噪與提升音質與電池續航力，還貼心地於側邊加入掛繩吊飾開孔設計，帶動周邊商品熱銷，蘋果官網上一條要價約12.95美元的掛繩直接秒殺缺貨，要等四到六周才能到貨。法人認為，力麗（1444）等供應商可望受惠。

對此力麗強調，已打入蘋果供應鏈多年，也持續供貨中，但不對於特定產品做出評論。而蘋果新產品上市對於出貨一定有正面的幫助，只不過電子級紡織品的單價、毛利雖然較高，但運用在電子產品上還是以裝飾為主，使用的量還是有限，還是無法跟紡織品的出貨量相比，因此只能說可期待，而實際營收成長效益恐怕有限。

力麗8月營收為11.1億元，年增9.09%；前8月累計營收為88.54億元，年增28.25%。

蘋果供應鏈 力麗

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