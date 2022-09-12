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美擬擴大限制AI晶片輸陸 專家：阻斷陸發展「超級電腦」

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨。聯合報系資料照
工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨。聯合報系資料照

針對美國計畫下月擴大半導體出口管制，限制中國取得核心人工智慧（AI）晶片，且從原本的輝達（Nvidia）、超微（AMD）更進一步擴大具備生產和設計的至英特爾及Cerebras，工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨表示，這是美中科技戰續曲，直接挑明管制高階AI晶片輸往中國流向、限制中國取得設計這些晶片EDA設計工具，對整體半導體衝擊不會太大，卻會重創中國基礎科學研發。

楊瑞臨強調，美國從原來限制10奈米設備禁止輸往中國，延伸至14奈米以下、也限制3奈米以下的電子設計自動化（EDA）軟體出口到中國，到最近直接要輝達及超微停止部分AI晶片給中國大陸，三管齊下，應是發現原本將中國超級電腦廠商列入出口清單後，並沒有辦法阻斷中國發展超級電腦之路，而這些超級電腦，能用在非商業用途，例如軍事及國防等。

楊瑞臨表示，就因為掌控龐大超級電腦供應鏈不易，現在美國直接從源頭，管制可用於超級電腦最高端的AI演算型繪圖處理器等AI晶片，透過一顆小小的晶片，從源頭斷了中國發展超級電腦的能力，而且限制他們取得設計工具，甚至生產設備，讓中國做不出這類的晶片。

楊瑞臨說，輝達、超微這類晶片，雖然都在台積電投片，但估計占比不到2%，和先前封殺華為時，當時海思占台積電營收近20%情況完全不同，這也是美國政府發現打擊半導體產業，美商也會受傷，經多年評估及推 演，歸納出最有利的管制措施。

楊瑞臨說，由於超級電腦，不只用在軍事武器，如模擬飛彈彈道，戰鬥機研發時的風洞模擬等，更是很多領 域如疫苗研發、氣象科學和衛星發展重要憑藉，因此這次美方出重手，阻斷中國取得核心AI晶片，將會使中國基礎科研受到很大傷害，相信中國也不會坐視，會試圖向其他國家如英國、法國和以色列等取得晶片來源，後續得觀察美國能否勸說這些晶片廠也加入防堵行列，否則還是會有破洞。

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