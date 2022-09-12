國發基金創業天使投資扶植202家新創 天使投資近百億

行政院國發基金今（12）日舉行「創業天使投資方案-投資成果分享記者會」，宣布創業天使投資方案自2018年5月正式啟動至今，截至今年8月31日止已通過投資超過202家新創事業，核准投資金額累計新台幣31.62億元，帶動民間投資人共同挹注新創事業約新台幣88.18.億元，促進新創產業投資金額約新台幣119.8億元。

國發會主委龔明鑫表示，創業天使投資方案與政府打造六大核心戰略產業政策步調一致，投資5G、AIoT、半導體、再生能源、太空產業等產業，在資訊安全及精準醫療產業的投資金額更是呈現成長趨勢。

龔明鑫指出，創業天使投資方案匡列投資額度規模已從最初啟動時的新台幣10億元，加碼到目前的50億元，未來若有需要加到100億元都沒有問題，國發基金會持續加碼，目的即是希望協助更多新創公司取得創業點火的啟動資金。過去這一、二年剛好遇到疫情，在案件的審理上有一些些困難，現在疫情沒有過去嚴重，國發基金和新創產業一起打拚，未來一年的成效相信會比現在更好，國發基金期待孵化更多的獨角獸。

國發基金執行秘書蘇來守表示，創業天使投資方案除持續不斷投資各產業的新創公司外，亦陸續參與已投資事業再增資，截至今年8月31日，通過再增資案累計共40件次，投資金額約新台幣3.28億元，帶動轉投資事業取得再增資資金約25.49億元。

蘇來守指出，國發基金自1973年成立，國庫撥交金額合計約309億元，國發基金歷年來投資獲利良好，扣除投資台積電（2330）的收益，國發基金的歷年投資獲利仍超過3,300億元，平均每年獲利約70億元，成果相當豐碩。如果加上台積電的獲利，國發基金投資獲利超過1.3兆元，平均每年獲利達270億元。