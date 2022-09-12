快訊

西太平洋可能三颱鼎立！颱風「南瑪都」最快周三生成 氣象局揭最新路徑

國發基金創業天使投資扶植202家新創 天使投資近百億

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

行政院國發基金今（12）日舉行「創業天使投資方案-投資成果分享記者會」，宣布創業天使投資方案自2018年5月正式啟動至今，截至今年8月31日止已通過投資超過202家新創事業，核准投資金額累計新台幣31.62億元，帶動民間投資人共同挹注新創事業約新台幣88.18.億元，促進新創產業投資金額約新台幣119.8億元。

國發會主委龔明鑫表示，創業天使投資方案與政府打造六大核心戰略產業政策步調一致，投資5G、AIoT、半導體、再生能源、太空產業等產業，在資訊安全及精準醫療產業的投資金額更是呈現成長趨勢。

龔明鑫指出，創業天使投資方案匡列投資額度規模已從最初啟動時的新台幣10億元，加碼到目前的50億元，未來若有需要加到100億元都沒有問題，國發基金會持續加碼，目的即是希望協助更多新創公司取得創業點火的啟動資金。過去這一、二年剛好遇到疫情，在案件的審理上有一些些困難，現在疫情沒有過去嚴重，國發基金和新創產業一起打拚，未來一年的成效相信會比現在更好，國發基金期待孵化更多的獨角獸。

國發基金執行秘書蘇來守表示，創業天使投資方案除持續不斷投資各產業的新創公司外，亦陸續參與已投資事業再增資，截至今年8月31日，通過再增資案累計共40件次，投資金額約新台幣3.28億元，帶動轉投資事業取得再增資資金約25.49億元。

蘇來守指出，國發基金自1973年成立，國庫撥交金額合計約309億元，國發基金歷年來投資獲利良好，扣除投資台積電（2330）的收益，國發基金的歷年投資獲利仍超過3,300億元，平均每年獲利約70億元，成果相當豐碩。如果加上台積電的獲利，國發基金投資獲利超過1.3兆元，平均每年獲利達270億元。

天使投資 新台幣 國發基金

延伸閱讀

國發會成立中東歐融資基金審議委員會

龔明鑫：台積電業績好 國發基金「與有榮焉」

龔明鑫：人才永續 重量也重質

國發會主委龔明鑫：高雄從末段班躍居智慧城市首位

相關新聞

台灣700個點搶先測試「非同步衛星」 唐鳳：11月起開放商用申請

數位部部長唐鳳今（12）日接受廣播節目專訪，由於俄烏戰爭，她注意到「非同步衛星」的重要性，預計將在11月開始接受商用申請...

若氣價成本續上揚 中油董事長：年底累虧恐逾1800億

台灣中油董事長李順欽今天受訪指出，受到俄烏戰爭影響，目前國際天然氣價格變化大，處於不穩定狀態，天然氣價格牽動著中油財務狀...

綠能下一步 王美花：氫能小組籌劃台灣氫能進口及應用

中央政府今年初宣布2050淨零排放，經濟部長王美花今（12）日出席「歐洲商會-台灣中油 2050淨零：最佳實踐報告書」發...

中油、歐洲商會發表「2050淨零：最佳實踐報告書」

中油為與國際接軌共同邁向2050淨零排放目標，與歐洲在台商務協會（ECCT）今（12）日共同發表「2050淨零：最佳實踐...

龔明鑫：台積電業績好 國發基金「與有榮焉」

國發會今天舉行國發基金「創業天使投資200+家記者會」，宣布天使投資方案核准投資超過200家，國發會主委龔明鑫表示，只要...

被指執行台蘋資產 施俊吉：經濟民主連合必須道歉

8月31日台灣「蘋果新聞網」熄燈，但是「經濟民主連合」卻於9月7日舉行記者會，指稱台灣金聯公司「疑似配合台灣頻果日報執行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。