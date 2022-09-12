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穩得8月營收1.74億、月增11.34% 創單月歷史次高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

電磁相容（EMC）元件及檢測廠穩得（6761）受惠於車用、網通等客戶端拉貨力道攀升，帶動營運不畏當前半導體產業大幅降溫、仍逆勢成長，日前公告8月營收為1.74億元，月增11.34%、年增6.55%，創下單月歷史次高紀錄，累計今年前八月營收達12.81億元，和去年同期相比年增1.41%，逐漸重回成長軌道。

穩得是全球少數能提供客戶EMC解決方案與取得認證的一站式服務廠，同時深耕車用、通訊、IPC（工業電腦）、物聯網、5G基礎建設等客戶，消費性電子著墨較少，加上近幾年強化如電動車、車用電子化、充電樁以及兩輪的應用，門檻相較3C電子產品來的高，客戶多元性也高，有助於提升穩得競爭力。

穩得表示，在車用電子、網通及安全監控等客戶端拉貨力道增加，並逐步消化庫存水位，推升單月營收走強，公司也將持續改善產品結構策略，提高自有品牌出貨占比，力拚毛利率維持30%以上水準。

在先前的法說會上，董事長高治宏指出，穩得車用在比亞迪拉貨動能強勁之下、網通也在5G基礎建設、Wifi 6/6E等帶動下，推升EMC元件以及檢測需求，抵銷消費性電子影響，因此對全年營運展望正向，可望保持成長的態勢。

以各應用來看，穩得今年車用有望成長50%、網通估成長 5%，工業電腦也維持穩健，消費性電子則估衰退20%；若以營收比重來看，車用估從5%提升至 15%，若料況進一步舒緩，有機會上看20%。

網通 營收

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