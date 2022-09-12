聚焦高階利基市場軟板 圓裕積極喊衝

專注工規手持及軍警筆電軟板-圓裕（6835）今日公布8月營收2.39億元，年增15.1%；累計前八月合併營收為18.85億元，年增5.1%，營收表現穩定成長。

圓裕成立初期以提供家電商品之電子配線製造為主，爾後隨著電子產業市場的逐步發展，開啟 FPC 軟性印刷電路板業務，目前公司已轉為以技術門檻較線材及硬板更高的 FPC 軟性印刷線路板製造（又稱「軟板」）作為公司營運之主力，約近9成營收。同時，圓裕是台灣除鴻海集團之外，唯一能同時提供軟板製造、電子線組加工、零件焊接三項製程的企業，為客戶提供高度客製化的「軟板+線材」一站式解決方案。

在終端產品應用方面，圓裕受益於軟板本身的多功能性，應用範疇包括筆記型電腦(NB)、平板電腦、IPC工業電腦、手機、智慧手持裝置、穿戴裝置、POS機、博弈機、LCD-TV、LCD-Monitor、新能源電池產品等相關產品。此外，圓裕也具備少量多樣的客製化接單能力，藉此優勢公司產品策略專攻利基市場，聚焦於高規格、高單價產品，如軍警用筆電、電競筆電及商用筆電…等，也因此營運較不受消費性電子的波動影響。

近年來隨電子科技不斷的演進發展，除光電類的面板模組、攝相鏡頭模組、觸碰面板模組持續設計使用外，在更輕薄的筆記型電腦、智慧手機、智慧穿戴、醫療及汽車電子等的應用下，推升了全球軟板市場產值。市場預期在5G傳輸的功能要求及新電動車產業的帶動下，軟板預期更能進一步更上層樓，尤其電動車產業預期將繼智慧手機產業後逐年墊高全球軟板產值。圓裕從2021年起也開始與美國電動車新創公司合作，供應動力系統軟板，並於今年起逐漸擴大營收規模。

隨著全球經濟穩步成長，5G的普及化，消費者對電子產品購買力增強，新興國家對電子產品需求增加，以及各項新技術的發展應用，預期PCB市場規模將持續增長。

根據Prismark 2020年2月的預估，全球PCB市場規模將在2019~2024年之間以4.5%的年複合增長率成長，並在2024年達到758.5億美元的營收規模，未來幾年電路板產業市場成長展望仍穩健樂觀。