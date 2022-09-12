聯寶獲首屆「新北企業精典獎-潛力企業」等雙獎肯定

聯寶（6821)近日榮獲新北市政府頒發第一屆「新北企業精典獎-潛力企業獎」肯定；財務長閻立利也榮獲「新北企業女傑獎」殊榮。

聯寶董事長譚明珠表示，能在百餘家參選企業中獲得「潛力企業」的名號，可見聯寶多年來的創新研發實力、接軌國際市場、企業轉型、團隊合作、永續經營等備受高度肯定，加上財務長閻立利的傑出表現，更凸顯聯寶是一家打破性別迷思、唯才是用、擁有健康、友善職場的優良組織。

疫情期間，聯寶除妥善照料員工，去年也捐贈新北市政府衛生局100萬元快篩試劑，以實際行動作為人民防疫有力的靠山，善盡企業社會之責，與政府齊心抗疫。

新北市政府為表彰穩健經濟發展、提升企業價值、強化產業競爭力，及落實企業社會責任，拔擢傑出企業予以公開表揚，首次辦理「新北企業精典獎」，廣邀設籍新北市、財務條件符合近3年內至少兩年獲利的企業甄選學習標竿對象，並以勇於創新、展望國際、穩健永續、深耕新北，四大面向歷經半年選拔評選。

總部位於新北市的聯寶為少數可同時供應通訊及電源產品之磁性元件領導廠商，也為博通、英特爾、高通、聯發科等國際知名晶片大廠的合作夥伴，提供從電路、安規、效率、低損耗及EMI的創新產品，有效快速滿足終端市場需求，因以研發創新與高客製化的的設計服務能力，取得國際7個發明專利、43個新型專利，並深獲深受終端客戶的信賴，服務全球超過30家終端客戶群，也因此成為此次榮獲「潛力企業」的重要關鍵。

譚明珠進一步表示，提供客戶產品價值與快速的實體服務是公司經營的核心，然而打造以人為本、性別職場平等、重視用人留才，致力於創造歸屬感與良好的企業文化才是公司長期營運穩健的根本。

為了跟上2030永續發展目標中的SDG 5，企業在營運上要更為性別平權的努力，共同打造職場多元性、提升創新的群體思維，從聯寶公司高層主管女性占比即達三成，可見新女力時代，女性亦能為企業撐起半邊天、共創非凡，更打破傳統電子科技產業以男性為主流的迷思。

閻立利獲獎後表示，很高興獲新北市政府的肯定，此獎項代表的不僅是努力工作實踐、自我價值的過程被眾人看見，也盼藉著此活動的表彰，有機會攜手更多女性展現自我、成就最大價值。