家登號召組「台灣半導體國家隊」 強化供應鏈韌性

因應反全球化，半導體供應鏈走向區域化，半導體晶圓傳載解決方案廠家登（3260）董事長邱銘乾今（12）日串連供應鏈成員迅得、濾能、科嶠及耐特等廠商，希望自身打入台灣護國神山經驗，藉由整合全球關鍵材料創新技術整合服務，打造台灣半導體國家隊，成為地緣政治，強化台灣半導體供應鏈韌性的穩定力量。

邱銘乾說，過去全球化，全球建立完整半導體分工體系，卻也造成很多關鍵設備、材料等，多掌握在少數幾家大廠中，原因這些大廠在擴廠中，多憑藉過去供應體系再放大，整個供應體重視「實績」，你沒有打進任何晶圓廠的實績，幾乎很難成為這些晶圓廠供應鏈成員。

他進一步強調，如今台灣在晶圓製造已由過去「追隨者」成為「領導者」，已有能力制定設備、材料和產品的規格，甚至培育本土廠商扮演穩定供應角色。

邱銘乾以多年來挑戰過去由美商獨占晶圓盒等局面，如今成為台灣護國神山最先進製程所需極紫外光（EUV）光罩盒幾近100%供應商，近期在12吋晶圓盒更完成驗證，成為穩定台灣護國神山極為關鍵且重要供應鏈成員之一 。

他說，隨地緣政治風險升高，全球半導體產業反全球化走向區域化，也讓本土供應鏈成為強化供應鏈韌性的重要課題，也為很多有實力成為護國神山供應鏈成員帶來很好的機會。

他強調，過去這些廠商無法切入半導體供應鏈，是因應沒人告訴他們要什麼規格，如何依循標準，現在正是半導體本土供應鏈團結起來的好機會。

家登也從自身供應鏈做起，今日串連家登自動化、迅得機械、濾能、耐特及科嶠，各家原本都各自有發展領域 ，透過家登連結，串起晶圓盒、光罩盒的自動傳送、清洗和晶圓盒外殼複合材到半導體廠內微汙染控制，建構一站式服務。

邱銘乾舉迅得為例，透過與家登合作後，現在也成為晶圓廠部分自動化載具和微型倉儲解決方案供應商，期待有一天能與目前晶圓廠主要合作廠商大福及村田二大日系廠商正式PK。

從事清洗設備製造的科嶠，在2020年前，主要業績靠印刷電路板業，但近三年與家登合作後，正式切入半導體，半導體業績翻了好幾倍，近期該公司開發新一代清洗設備，獲得國內某家供應先進封裝基板大廠訂單，技術也受到美國半導體大廠肯定，也立刻下單，開啟半導體業新里程碑。

三年前因疫情而一度擔心業績會狂跌的濾能，也因疫情造成供應鏈重組，讓護國神山加速提升本土地供應鏈供應韌性，成為護國神山重要微汙染控制廠，現在這些供應鏈又在構思集各家技術，替客戶研發更新一代的傳載解決方案，這也是家登決定號召更多企業加入，籌組供應鏈聯盟，打造半導體國家隊的主要關鍵。