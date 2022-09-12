鴻海桃園南崁廠 取得ISO 22301

鴻海科技集團（2317）今（12）日宣布位於台灣桃園的南崁廠區近日通過ISO 22301認證，代表該廠區成功導入營運持續管理（Business Continuity Management, BCM）系統；同時，南崁廠區耗資2500萬環境優化工程，第一階段22項改善項目正式完工，未來公司將持續優化廠區設備，提供同仁更好的工作環境。

此次BCM驗證範圍是以鴻海（2317）南崁廠E事業群率先響應導入，並以無線路由器和相關附件的組裝製造為試點單位，耗時近一年的時間，透過營運衝擊分析、風險評鑑辨識系統，擬定相對應策略選項，藉著不斷測試與演練，提升組織與人員應變和復原能力，強化管理機制的有效性。

過去兩年以來，全球受到天災、疫情、以及地緣政治的影響，供應鏈產生了斷鏈或是缺料的狀況，使得許多企業營運受到不少衝擊，客戶也因此而不堪其擾。但鴻海集團在這段時間仍繳出屢創新高的佳績，反映出公司較佳的產品組合與客戶結構，也展現出鴻海高度的韌性。即使如此，鴻海仍積極導入BCM，希望透過有系統的分析風險、發生機會，可接受衝擊程度等，來建立一套可以維持最低營運的標準。

在經歷過將近一年的導入，今年8月經由第三方驗證公司審查，鴻海正式取得ISO 22301:2019證書，鴻海將以此次認證經驗作為範例，持續推動各事業群導入ISO 22301營運持續管理系統，以防範風險、健全制度、提供穩定產品與服務並持續優化來實現永續經營的目標，這也是鴻海在推動ESG公司治理項下相當重要的一個指標。

從2021年起至今，除了營運持續管理系統的導入，考量南崁廠區屋齡逾30年，公司從環保節能、工作安全以及環境優化三方面著手，積極推動辦公廠區改善作業。在環保節能方面，推動辦公室及會議室LED照明燈具全面更新；工作安全方面進行了12項工程，包含消防與廠區設施的安全提升作業；環境優化方面，包含植栽綠化、牆面清洗粉刷油漆、餐廳與福利社環境與廁所環境改善等共進行9項工程，總計投入約新台幣2,500萬元。