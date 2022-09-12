宏碁再多一隻小老虎 宏碁遊戲明登興櫃

宏碁（2353）積極推動多事業引擎，今 (12) 日宣布旗下宏碁遊戲將自明 (13) 日開始興櫃交易，股票代號為6908，發行普通股2500萬股，每股面額新台幣10元，未來宏碁遊戲將作為集團搶攻電競、元宇宙生態圈的重要布局。

宏碁遊戲是宏碁在2020年7月成立，作為集團拓展遊戲、電競的品牌延伸，也陸續取得Sony PlayStation 5台灣區代理權、羅技賽車模擬設備、ASTRO遊戲耳機麥克風、日本遊戲周邊品牌HORI在台代理權等，今年8月更取得遊戲美術設計公司 WINKING(唯晶科技) 過半股權，正式跨足產業上游遊戲內容開發領域。

展望未來，宏碁指出，宏碁遊戲將挾集團PC、電競資源優勢，打造全方位電競生態圈，也將以Sony PlayStation 5主機台灣代理、電競周邊、硬體設備、數位銷售、遊戲內容開發等六大成長引擎，持續提供遊戲娛樂通路代理銷售等服務，且邁入遊戲內容相關事業後，預期也有利後續營運策略與國際布局。

宏碁遊戲去年營收為12.76億元、每股純益達11.06元，累計今年前8月營收已達13.16億元、年增31.67%，前8月已超越去年全年。該公司董事長為宏碁共同營運長高樹國、總經理為徐挺洋。

宏碁董事長陳俊聖在8月底時表示，明年的PC產業市況能見度尚低，市場不確定因素仍多，產業「黑天鵝」卻不斷冒出來，宏碁也將持續強化公司韌性，並透過建置多重事業引擎、推動轉型來分散營運風險。