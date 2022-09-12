宏碁遊戲 13日登興櫃交易

PC品牌大廠宏碁（2353）集團致力打造遊戲玩家全方位的電競及元宇宙生態圈，旗下宏碁遊戲於明（13）日開始興櫃交易，股票代號6908，發行普通股25,000千股，每股面額新臺幣10元。

宏碁遊戲股份有限公司於2020年成立，2021年營收為12.76億元，今年前7月營收已達11.70億元，較去年同期成長32%；宏碁遊戲為宏碁公司拓展遊戲及電競的品牌延伸，以Sony PlayStation 5主機台灣代理、電競周邊、硬體設備、數位銷售、遊戲內容開發等六大成長引擎，提供遊戲娛樂通路代理銷售等服務，旨在提供遊戲玩家線上線下完整的生活體驗，未來將持續深化與拓展遊戲領域相關業務，邁入遊戲內容相關事業，擴大遊戲產業鏈的營運版圖。

宏碁遊戲挾集團PC及電競豐富資源之優勢，打造全方位電競生態圈提供遊戲玩家從線上遊戲到遊戲主機的多元體驗；除此之外，宏碁遊戲目前除已取得Sony PlayStation 5的台灣區代理權外，同時擁有羅技賽車模擬設備、ASTRO遊戲耳機麥克風、日本遊戲周邊品牌HORI在台代理權等，更於8月份投資全球知名遊戲美術專業設計公司之遊戲開發公司-唯晶科技（WINKING），正式跨足產業上游的遊戲內容開發，結合宏碁遊戲於遊戲領域之資源將發揮綜效，有利於後續營運策略與國際布局。