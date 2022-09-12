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宏碁集團IPO艦隊再添新血 宏碁遊戲9月13日興櫃掛牌

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

宏碁（2353）集團旗下上市櫃、興櫃的公司再添新血，宏碁遊戲預計9月13日興櫃掛牌；富邦證資深副總吳春敏表示，宏碁遊戲2020年7月成立，為台灣Sony PlayStation遊戲主機與周邊產品唯一代理商；在元宇宙時代，宏碁遊戲也開始布局販售數位遊戲，朝建構電競及元宇宙生態圈目標前進。

吳春敏說，PS5是Sony史上銷量最快達成1,000萬台的遊戲主機，但產品推出至今受到供應鏈問題影響，市場需求仍尚未被滿足；展望後市，在供應鏈問題逐漸緩解下，預期可滿足大量仍未購入的遊戲玩家需求。

根據遊戲調查公司Newzoo的全球遊戲市場規模調查報告指出，2021年全球遊戲市場規模為1,803億美元，其中行動遊戲市場規模約932億美元，占比52%，主機遊戲為504億美元，占28%；PC遊戲為367億美元，占20%。

另外，依據Knowledge Sourcing Intelligence於2022年3月研究報告指出，全球遊戲主機市場規模在利用VR (虛擬實境)及AR (擴增實境)的3D電玩遊戲及電子競技比賽等日益普及下，預估2027年將達731.43億美元，2021至2027年的年複合成長率達10.2%。

Sony PS系列商品在遊戲主機市場具有領導性地位，PS 2仍為目前史上銷量最高的遊戲機台，達1.58億台，後續的PS 3及PS 4至今也有0.87億台及1.17億台的銷售實績，2020年11月發售的PS 5截至2022年5月全球銷量已突破2,000萬台，未來在晶片短缺問題緩解下，PS 5有望挑戰PlayStation史上銷量最佳的遊戲主機。

吳春敏表示，遊戲銷售模式已逐漸改變，其中與遊戲主機發展有關的銷售模式，從原有銷售實體光碟遊戲片開始數位化，改以下載方式販售軟體，在元宇宙的時代，宏碁遊戲也已開始布局販售數位遊戲，先期以數位遊戲代理經銷，後續挾集團PC及電競豐富資源之優勢，朝最終目標電競及元宇宙生態圈建構者邁進。

宏碁遊戲目前已取得Sony PlayStation 5的台灣區代理權，及羅技賽車模擬設備、ASTRO遊戲耳機麥克風、日本遊戲周邊品牌 HORI 在台代理權等；吳春敏強調，宏碁遊戲以PS5遊戲主機代理為基礎，未來將擁有PS5遊戲機台灣及海外市場代理、電競周邊、硬體設備、數位銷售、遊戲內容開發等六大成長引擎，營運版圖橫跨遊戲產業鏈上中下游，將在遊戲產業居於有利地位。

宏碁遊戲去年營收12.76億元，今年前7月營收已達11.7億元，年增32%，本業維持高度成長。此外，2022年遊戲產業掀起併購潮，藉由併購達到產品或服務互補，宏碁遊戲為持續深化與拓展遊戲領域相關業務，邁入遊戲內容相關事業，8月董事會業已通過決議投資3A等級之遊戲開發公司唯晶科技，並取得合併報表實質控制力，正式跨足產業上游的遊戲內容開發，有利於後續營運策略與國際布局，可望持續挹注成長動能。

宏碁 元宇宙 電競

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