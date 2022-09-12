證交所鬆綁創新板投資人 財力證明降為500萬

只要2年交易經驗、財力證明500萬！為活絡創新板及提升市場競爭力，證交所決調整法人資格及降低自然人財力證明標準。證交所參考現行推動創新板實務情形及中介機構的反映意見，決修法適度鬆綁法人資格條件及自然人財力證明標準，擴大市場參與人數及流動性。

修訂七十九條之二

證交所配合修訂「營業細則」第七十九條之二條文：一、法人資格認定條件部分，修訂為專業機構投資人或「具兩年以上證券交易投資經驗之法人」。二、自然人資格認定條件部分：考量亞洲鄰近交易所對創新企業交易板塊之投資人條件均較創新板為寬，爰將自然人財力證明由新臺幣「壹仟萬元以上」之財力證明修正為新臺幣「五百萬元以上」。

證交所表示，衡量交易活絡性係影響企業於資本市場籌資意願之重要考量因素，適度調整法人資格及降低自然人財力證明標準，除為符合業界期待外，對提升創新板交易動能應具正面效果，後續將持續推出創新板證券商及合格投資人之交易與開戶獎勵活動。

提高創新板股票機會

另為提升創新板股票之流動性，證交所針對創新板股票制訂造市制度，增訂「創新板股票造市者作業辦法」及「創新板股票造市者獎勵及經手費折讓標準」等相關規定，由證券商自願擔任造市者，在市場提供買賣報價，提高創新板股票成交機會，證交所將提供相關獎勵，鼓勵證券自營商擔任創新板造市者。

為了活絡市場，證交所於2021年籌設「創新板」和「戰略新板」，縮短新創公司進入資本市場籌資之前置時程，亦鬆綁相關的條件，擴大市場參與度，企業可以視這兩大板為上市上櫃的捷徑，不需再像過往只能苦等。

掛牌標準以市值為核心

其中，「創新板」是由證交所籌設，掛牌的企業屬於上市公司，若公司在「創新板」滿待滿2年，且符合基本條件，即可轉為一般板的上市股票；兩者的股票皆為公開發行，與未公開發行的創櫃板股票不同。

依照證交所規定，上市掛牌公司需擁有關鍵核心技術及創新能力（如物聯網、人工智慧、大數據等新技術應用），或是創新經營模式的創新事業。掛牌標準以「市值」為核心，並輔以營收或營運資金的要求，藉此簡化上市流程以符合新創快速成長的需求節奏。

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