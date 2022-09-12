台灣球閥龍頭廠進典預計年底掛牌上櫃 第3季營運增溫

台灣球閥龍頭廠進典（6843）擺脫疫情及航運等影響，第3季營運回升，受惠半導體以及電廠等客戶的需求旺盛，8月成長力道持續，單月營收9,821萬元，月增13.2%、年增40.6%，目前公司訂單掌握度高，未來營運看俏。

進典成立於1978年，今年5月提出上櫃申請、7月通過上櫃IPO審查，預計年底前掛牌上櫃。進典為工業用高階球閥、蝶閥等閥類產品供應商，並以金屬硬密封球閥見長，以自有品牌JDV銷售全世界，是國內外半導體廠最重要的閥門供應商，也是台資閥廠唯一連續取得2018至2021年中國中石化進口球閥框架名單(全球5家)的廠商。

進典掌握了關鍵的高速火焰曲面噴塗技術，以及Ra0.08級奈米研磨技術，是台灣目前唯一可以自主生產高階金屬硬密封閥門製造商，在全球擁60幾項專利，技術位居亞洲領先地位。

進典表示，閥類產品的應用層面相當廣泛，只要須控制流體流量、速度、壓力等相關行業都會使用到閥，進典的產品著重在高階的工業用閥類，應用領域包括半導體業、發電事業、生技製藥業、石化業、汙水處理業、化工業、煉油業、造紙業等行業。

根據MARKETS AND MARKETS RESEARCH的資料，2020年全球工業閥門市場規模為481億美元，未來五年將以年複合成長率12.3%增長，預期到2025年將達到850億美元。

而成長動能來自於多方面，包含疫情引發製藥業對於閥門需求不斷增加；遠距辦公需求、5G建設以及自駕車等增長半導體相關閥門需求；中國石化一體化及COTC(原油直接裂解/生產化學品)製程，亞洲及北美積極擴增能源產業，包括燃氣發電及核能發電，更是驅動閥門成長主因。

目前，進典的營業收入結構來自石化煉油產業約三成，主要客戶包括中油、SABIC，大陸中石化等，由於全球持續改建、擴建石化產能，且COTC的趨勢明確，因此石化業的需求逐年穩健成長，為進典提供穩定成長的業績基礎。

而近年來，公司積極切入半導體及燃氣電廠等新領域，成為台積電（2330）、美光、中芯等國際大廠供應鏈，連續取得台積熊本廠及美光訂單，近期更打入美國電廠供應鏈，有利於獲取美國能源基建商機，將帶動公司營收及毛利率的增長。