小七X-STORE 6號店落腳世新大學 主打元宇宙零售體驗

統一超（2912）旗下7-ELEVEN打造元宇宙生活服務平台X-STORE 6號店，可一站體驗AR（擴增實境）、VR（虛擬實境），首創X-STORE APP透過3D手遊，串聯X-STORE 6與OPEN POINT生態圈，打造沉浸式數位消費體驗；全店設計為「角落小夥伴」，並首度複合「多功能包廂專區」，場景體驗經濟再升級。X-STORE部分智能科技服務也預計年底前擴散至全台門市。

瞄準學生族喜好創新體驗，X-STORE 6為首家進駐校園商場的未來超商，坐落於世新大學管理學院1樓，門市總營業面積29.8坪，以「複合體驗區」與「自助體驗區」雙區規劃，自助體驗區為6家X-STORE中佔比最高的門市、高達8成，整合6家科技大廠架構的10項專業科技技術，頂尖合作大廠包含狂點、微軟、巧禾、NEC、PTC、PIC，並透過「手遊化科技零售」、「OPEN POINT會員體驗」與「肖像複合包廂體驗」三大策略提升探索（eXplore）、體驗（eXperience）、超越（eXcellent）3E體驗。

根據外部資料顯示，全球「元宇宙資產市值」2022 年突破400 億美元，全球三方研究機構Gartner 更預測2026 年將有25% 的人每天至少在元宇宙工作、購物、學習、社交或娛樂一小時，元宇宙科技應用將是下一波新零售變革的生力軍。

7-ELEVEN看好未來元宇宙串連零售架構全新智能消費體驗，整合7-ELEVEN、微軟（Microsoft ）、狂點（GranDen Corp.）在零售、技術與數位開發三方頂尖實力，以X-STORE 5手機自助結帳為基礎架構，短短2個月內開發業界首創的元宇宙概念X-STORE APP，串聯X-STORE 6實體門市，可一站享有AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）雙大科技技術的元宇宙消費體驗。

7-ELEVEN看好未來自助結帳普及化趨勢，進一步開發市場首見、全新一代收銀機「X POS」兼具人工與自助結帳雙功能，已於今年7月陸續導入上百家門市，預計於12月底前超過6,500家門市導入、更換機台數達1.4萬，未來一機因應不同時間、商圈特性切換結帳模式，讓智能科技成為生活日常，架構智能生活型服務平台。

此外，7-ELEVEN 2018年推出一坪即可開出一間迷你超商的「智FUN機」，陸續開發4℃、18℃、CITY CAFE、現做熱便當等四種機型，擴大商品結構滿足消費需求，服務機台達1,600台，智能販賣服務密度為業界第一，近期更首創業界，以智FUN機串聯外送平台foodomo發展新零售商業模式，架構智能美食街服務，成功吸引周邊上班族計畫性預約午餐、下午茶，搭配低接觸非現金支付模式，打造就近買、安全付、安心吃的智能生活型服務平台。

X-STORE 6全店鋪主題設計由日本San-X公司授權7-ELEVEN使用的「角落小夥伴」烘焙主題廚師造型進行全店視覺設計，並推出主題限定商品專區販售專屬商品，為首家X-STORE導入「多功能包廂專區」，強化門市遊逛、包廂辦公的「空間體驗」；複合區導入人氣餐飲品牌包括Mister Donut、Cold Stone、Semeur聖娜、CITY PRIMA，讓超商不僅是歇腳處、更是全新生活體驗場景，透過智能、肖像、複合三重體驗滿足世新大學週邊上班族、學生、教師生活消費需求。