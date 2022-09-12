數位部首波招募近百職缺 唐鳳：湧進5000份履歷

數位發展部掛牌後備受關注，約聘人員名額比例高更引發爭議，不過數位部部長唐鳳今天透露，首波招募職缺開出不到100個，卻已收到逾5000份履歷，反應頗熱烈。

數位發展部部長唐鳳今天接受寶島聯播網專訪時談到人事議題，他表示，數位部1部2署至明年底人員編制共598人，雖然約聘員額約達300人，但就像是開高速公路，速限300、不會馬上飆到300，目前暫定先約聘100人。

數位部引來不少質疑聲浪，但也有不少人躍躍欲試。唐鳳表示，首波招募開出不到100個缺，已經收到逾5000份履歷；數位部薪資水準比不上業界，約是打8折的水準，但很多人很願意投入非同步軌道衛星這領域，「覺得很有使命感、想來做」。

唐鳳解釋，俄烏戰爭開打後，電信基礎設施受損，影響通訊，各界開始重視非同步軌道衛星的發展，台灣投入此領域也能確保面臨天災或意外導致海攬損壞時，訊息傳遞不受影響。

除此之外，外界也關切媒體議價議題中，數位部扮演的角色。唐鳳表示，政務委員吳政忠持續協調此案，接下來會與文化部、國家通訊傳播委員會（NCC）確認影響金額有多大、利害關係人有哪些，並組織媒體，做好這些工作後，就可以進一步往下談了。

大型跨境平台衍生的議題不只媒體議價，還牽扯到數位部的「多元宇宙科」。唐鳳表示，大家會覺得臉書、Google談判地位很高、市場力量大，主要原因是他們提供的服務難以互通，導致後進競爭者必須耗費更大的成本，才能提升實力。

唐鳳指出，電信業可以「攜碼跳槽」，民眾現在使用A電信，如果覺得收訊不佳，就帶著原號碼跳槽到B電信，這是使用者想從臉書換到其他社群媒體做不到的事，而數位部下的多元宇宙科就是希望跨平台做到互通標準，打破藩籬。