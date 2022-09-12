台積電2奈米力拚2025年量產 持續領先對手

台積電（2330）採用奈米片電晶體架構的2奈米製程將於2025年量產，外界看好進度可望領先對手三星（Samsung）及英特爾（Intel）。搭配FINFLEX架構的3奈米製程下半年量產，以及7奈米家族延伸的N6e技術。先進封裝部分，首座全自動化3DFabric晶圓廠預計於2022年下半年開始生產。

籌碼方面，外資上個交易日持續賣超台積電7,300張，連六賣超5萬6,191元，投信連八日買超1,933張，自營商則轉賣為買超960張。

台積電今（12）日股價表現強勁，早盤最高上漲16元，價位到491元。

台積電首度推出採用奈米片電晶體架構的2奈米製程技術，在相同功耗下較3奈米速度快10%至15%，在相同速度下功耗降低25%至30%，應用包含行動運算、高效能版本及完備的小晶片整合解決方案，預計2025年開始量產。

台積電研究發展資深副總經理米玉傑表示，將在2024年取得ASML下世代極紫外光微影設備（high-NA EUV），為客戶發展相關的基礎設施與架構解決方案。台積電業務開發資深副總經理張曉強則表示，2024年取得設備後，初期主要用於與合作夥伴共同研究，尚不會量產。

台積電2奈米廠將座落於竹科寶山二期擴建計畫用地中，竹科管理局局長王永壯日前表示，竹科寶山二期擴建計畫用地依規劃推進公共設施建設，用地廠商台積電也展開行整地作業。