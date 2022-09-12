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營收報喜 台積電站上490.5元

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

台積電8日公布營收，首度單月飛躍2,000億元，台積電今（12）日帶動台股大漲，早盤最高站上490.5元，上漲15.5元。

台積電今日開盤上漲10元，在買盤簇擁下，台積電股價持續走高，最高到490.5元。

美股道瓊指數上漲377.19點、漲幅1.19%，收32,151.71點；那斯達克指數上漲250.18點、漲幅2.11%，收12,112.31點；標普500指數上漲61.18點、漲幅1.53%，收4,067.36點；費城半導體指數上漲63.6點、漲幅2.39%，收 2,721.8點。

台積電8月合併營收達2,181.32億元，連續二個月創新高，月增16.8%，年增58.7%，反映蘋果iPhone 14系列新機拉貨效應與新台幣貶值帶來的正面助力。

台積電前八月合併營收1.43兆元，較去年同期增加43.5%。儘管業績持續創高，受先進製程需求有疑慮、明年產能利用率鬆動等傳聞影響，外資上個交易日持續賣超台積電7,300張，連六賣超5萬6,191元，投信連八日買超1,933張，自營商則轉賣為買超960張。前一個交易日，終場小漲2.5元、收475元。

台積電 iPhone 14 營收

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