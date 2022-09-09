快訊

啦啦隊女神26歲忍痛引產 準婆婆1句話超惡毒

印度塔塔傳將聯手緯創 擬在印度生產蘋果iPhone

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
印度塔塔傳出可能聯手緯創，在印度製造iPhone。路透
印度塔塔傳出可能聯手緯創，在印度製造iPhone。路透

彭博資訊報導，消息人士透露，印度塔塔集團（Tata）正與台灣的蘋果供應商緯創洽談合作，可能在印度成立一家合資企業，以在印度製造iPhone

知情人士說，事業版圖橫跨鹽業、軟體業的塔塔集團，可望藉由這樁合作案成為科技製造業的生力軍，塔塔也將藉助緯創在產品研發、供應鏈及組裝方面的長才。這項合作協議若敲定，將使塔塔成為印度第一家製造iPhone的公司，目前iPhone主要由台灣代工業者緯創和鴻海製造。

印度企業製造iPhone，也可望讓力圖挑戰中國大陸的印度吃下大力丸。大陸在電子製造的支配地位，已受到北京當局的防疫封控措施，和美中關係緊張衝擊。同時，其他品牌也可能考慮在印度組裝產品，以在地緣緊張情勢升溫之際，降低對大陸的依賴。

知情人士說，交易的架構和細節仍未定案，目前相關的談判仍在進行中，合作方式可能是塔塔買進緯創印度事業體的股權，或塔塔和緯創興建一間新的組裝廠，也可能這兩種方案並行。

印度 iPhone 緯創

延伸閱讀

iPhone 14官網預購來了！蘋果也「迫不及待」：今晚8點準時開放

塔塔集團傳將與緯創在印度合資新公司 組裝蘋果iPhone

去殖民化 印度新德里國王大道改為責任大道

2網紅印度「穿內衣跳艷舞」直播　網怒轟：想賺錢想瘋了

相關新聞

印度塔塔傳將聯手緯創 擬在印度生產蘋果iPhone

彭博資訊報導，消息人士透露，印度塔塔集團（Tata）正與台灣的蘋果供應商緯創洽談合作，可能在印度成立一家合資企業，以在印...

iPhone 14六亮點 帶旺台鏈

蘋果昨（8）日舉行新品發表會，發表四款iPhone 14系列新機、三款新Apple Watch及AirPods Pro ...

不畏逆風 半導體分析族群下半年展望樂觀

半導體逆風來襲，即使同一族群營收互有消長，市場考驗公司真正的實力，不過，半導體分析族群卻逆勢成長，閎康（3587）、宜特...

台積董座劉德音談落實ESG 盼政府多推動綠能

台積電董事長劉德音昨（8）日表示，發展ESG綠色製造是重中之重，以發展最高效能最節能半導體技術，幫助世界各地客戶生產節能...

蘋果發表會三個遺憾 埋下伏筆

蘋果昨（8）日凌晨舉行新品發表會，三大類新品吸睛，但AR／VR頭盔、iPhone的Type-C介面、支援8K攝影等三大內...

蘋果穿戴裝置 功能進化

iPhone 14系列新機「很有梗」之餘，蘋果在這次新品發表會推出的新Apple Watch與AirPods Pro 2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。