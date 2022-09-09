印度塔塔傳將聯手緯創 擬在印度生產蘋果iPhone

彭博資訊報導，消息人士透露，印度塔塔集團（Tata）正與台灣的蘋果供應商緯創洽談合作，可能在印度成立一家合資企業，以在印度製造iPhone。

知情人士說，事業版圖橫跨鹽業、軟體業的塔塔集團，可望藉由這樁合作案成為科技製造業的生力軍，塔塔也將藉助緯創在產品研發、供應鏈及組裝方面的長才。這項合作協議若敲定，將使塔塔成為印度第一家製造iPhone的公司，目前iPhone主要由台灣代工業者緯創和鴻海製造。

印度企業製造iPhone，也可望讓力圖挑戰中國大陸的印度吃下大力丸。大陸在電子製造的支配地位，已受到北京當局的防疫封控措施，和美中關係緊張衝擊。同時，其他品牌也可能考慮在印度組裝產品，以在地緣緊張情勢升溫之際，降低對大陸的依賴。

知情人士說，交易的架構和細節仍未定案，目前相關的談判仍在進行中，合作方式可能是塔塔買進緯創印度事業體的股權，或塔塔和緯創興建一間新的組裝廠，也可能這兩種方案並行。