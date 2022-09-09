塔塔集團傳將與緯創在印度合資新公司 組裝蘋果iPhone

外電報導，消息人士透露，印度塔塔集團（Tata Group）正與代工大廠緯創（3231）進行談判，希望建立合資企業，在印度組本地裝蘋果iPhone，對此，緯創今（9）日不予回應。

消息人士表示，與緯創合作的談判旨在讓塔塔成為科技製造領域的一支力量，塔塔集團希望利用緯創在產品研發、供應鏈和組裝方面的專長。

如果交易成功，塔塔集團將成為印度本土首家生產iPhone的公司，目前，iPhone主要由緯創、鴻海（2317）及和碩（4938）等蘋果代工廠在中國大陸及印度工廠生產。

不具名的知情人士表示，交易的結構和股權細節尚未敲定，談判仍在進行中。塔塔集團可能收購緯創印度業務股權，或者兩家公司可能建立新的組裝廠，但也可能同時進行兩項措施。

目前尚不清楚蘋果是否知道此談判；知情人士指出，新合資公司的目標是最終將iPhone組裝數量比緯創目前在印度單獨的組裝量呈現倍數增長，同時，雙方的合作可能使塔塔集團獲得緯創除智慧手機組裝業務以外的部分製造業業務。

緯創目前在印度針對蘋果iPhone組裝業務有三個廠區，主要地點位於班加羅爾周遭；針對與塔塔集團合資公司的消息，緯創不予回應。