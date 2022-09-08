台台併不會「好過」？ 林之晨：頻譜上限非鐵律

台灣大哥大計畫合併台灣之星，合併案已經送進國家通訊傳播委員會（NCC），業界認為，台台併不會「不過」，但也不會「好過」，關鍵就是持有1GHz以內的黃金頻譜超過三分之一上限。台灣大總經理林之晨表示，五家業者變三家很難不超過三分之一，頻譜上限也非「鐵律」，但持有相對較多的頻譜資源，台灣大也願意承擔更多的社會責任。

台灣大董事長蔡明忠相當關注此合併案，在台灣大哥大15度獲頒《天下永續公民獎》的新聞稿中也特別強調，蔡明忠表示，為進一步帶動產業重整與發展、發揮珍貴頻譜資源整合效益、提升行動通訊基礎建設成效、促進節能減碳，台灣大致力推動與台灣之星合併案。

蔡明忠指出，如獲得主管機關同意順利合併，將可減少一套3G網路的重複維運和數千個重複布建的4G基地台站點，替台灣節電、減碳盡一份力，為產業發展與環境永續發揮正向的影響力。

台灣大合併台灣之星合併基準日訂在9月30日，但NCC計畫9月底到10月初才要召開兩場聽證會，因此如期合併肯定落空，業界認為，年底前合併機率較大。

業界人士也分析，按照NCC的慣例，通過合併案，肯定要業者提出更多的「承諾」與「條件」，尤其台台併牽涉低於1GHz以內的黃金頻譜超標問題，更讓台台併雖不至於「不過」，但也不會「太好過」。

林之晨表示，過去NCC為讓頻譜有效利用，且不過度集中在單一業者身上，因此設定三分之一上限，但相關規定非「鐵律」，在法規內，仍有解釋空間。

根據NCC的無線電頻率使用管理辦法第12條第4項規定，第一項之電信事業實際可使用頻寬，經主管機關考量下列因素後，其合計頻寬得不受第一項限制(1/3上限)：一、頻率使用效率，二、電信事業間營業之讓與、受讓或合併等市場因素變化，三、其他重大公共利益。

林之晨認為，頻譜是公共財，如果繳回去或者空著不使用，是一種浪費，期盼主管機關以有智慧的治理角度看待此問題，當然台灣大也願意且認同，相對擁有比較多頻譜的業者，要多承擔一點社會責任。

林之晨表示，待主管機關通過台灣大與台灣之星合併案後，新台灣大用戶數達980萬，加上網路整併，在經濟規模及網路整合情況下，一季內就可望看到財務面的效益，而整體整合到發酵則需約一年時間。

過去海外合併案第一件事就是裁員降成本，林之晨表示，台灣大併台灣之星無須擔心裁員，最怕是合併案拖太久，台灣之星的人才反而跑光，「如果是我，我也不一定願意面對這種未知變數」，因此積極透過台灣之星經營團隊留才。