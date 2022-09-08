聯電榮獲天下永續公民獎大型企業組「環境永續」最高分

聯電（2303）今(8)日宣布，以ESG(環境、社會、公司治理)等全方位永續表現，再度榮獲2022年天下永續公民獎-大型企業組Top 10，其中在「環境永續」面向更勇奪該組別最高分。

聯電表禦，該公司自2010年起推動分階段綠色行動，透過源頭減量與使用效率提升，分別在節能、節水、減廢、溫室氣體減量四方面提升生態效益，為永續環境做出貢獻。

聯電副總經理兼企業永續委會員總幹事廖木良表示，很高興我們在ESG「環境、社會、治理」的努力，能夠再度獲得天下評審團的肯定與支持，這也是公司全體同仁齊心努力的成果。聯電身為晶圓專工領導者，將持續透過科技無所不在的影響力，將ESG的正向力量傳遞到全世界，並與價值鏈夥伴共同實踐地球公民責任。

聯電積極落實各面向企業永續發展，在環境永續方面，2021年即領先全球半導體晶圓專工業，承諾2050年達成淨零排放，並加入RE100再生能源倡議，推動「淨零行動三部曲」；今年五月更通過國際科學基礎減碳目標倡議(SBTi)審核，攜手供應商共同減碳，展現落實氣候行動的決心。

在公司治理方面，不僅獨立董事席次過半，且女性董事占比為晶圓專工業之冠，是少數自公司治理評鑑開辦8年以來，表現始終保持前5%的上市公司。

在企業承諾方面，聯電致力打造健康安全的職場環境，因應新冠肺炎疫情，增加多元彈性的數位課程比例，打造超過一萬堂豐富課程的e-Learning平台，同時自行開發中英文雙語手機app平台，讓同仁利用手機即可進行體溫及健康調查回報，並在第一時間給予關懷。

在社會參與方面，聯電1999年成立全台唯一企業自有的消防隊，進行實際救災與訓練，守護園區的安全。

針對社會弱勢扶助，聯電科文教基金會自2005年起在新竹及台南成立課輔中心，並結合企業志工、大學生及社福單位等資源，串連多方力量，合力接住每個弱勢孩子。有鑑於青年培力對社會永續發展的重要，基金會長期支持青少年在運動及藝術等多元化領域，陪伴他們探索未來，找到對的位置發光。

聯電持續將永續DNA融入企業文化中，每季發行ESG電子報，向所有利害關係人溝通公司的永續發展作為。同時，對內也實施全員每年2小時的永續教育訓練，並針對中高階主管每年至少舉辦兩場ESG大師講座。此外，透過員工獎酬與永續績效連結，將獎勵實際回饋給全體同仁，深化公司永續治理文化。