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台積電劉德音：發展半導體技術助客戶生產節能產品

經濟日報／ 記者尹慧中／即時報導

台積電（2330）董事長劉德音今（8）日出席天下雜誌的永續公民獎頒獎典禮提到，台積電是全球半導體技術與產能提供者，台積電在ESG發展有5個方向包含綠色製造，建立責任供應鏈、打造多元包容職場、培育人才及關懷弱勢，其中綠色製造是重中之重，以發展最高效能最節能半導體技術，幫助世界各地客戶生產節能的產品。

另外，他也再次引用工研院研究數據提到，台積電在台灣每用1度電，就可替世界節省4度。台積電並攜手上千家供應鏈合作。

此外，在循環經濟方面，劉德音提到，台積促建國內第一座民營再生水廠，今年就會通水。

至於台積電位於台中的零廢中心，劉德音提到，也是全國第一，將達到零廢排除，接下來將積極擴展到各生產據點。

台積電 劉德音

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