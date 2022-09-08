台灣大高階主管組「長人陣」 衝第二階成長

台灣大哥大（3045）近期延攬來自各界的高階主管，台灣大總經理林之晨率領新任財務長張家麒、資訊長蔡祈岩、商務長林東閔、數據長詹兆源與策略長李廷峰一起亮相。林之晨喜愛打籃球，特別以「長人陣」來形容核心經營團隊，各個身懷絕技，林之晨表示，各項財務指標顯示，台灣大已進入二度成長期，要達到下一階段區域級科技電信公司終極目標。

林之晨表示，「人才」是台灣大達標的最強攻略，因此擘劃最新的人才平台「TWM Human OS Upgrade v.2022」，如同升級作業系統版本的規格，以珍惜人才尊重人才的思維，積極徵才與留才，開啟員工多面向發展能量，歡迎具備「高學力」的高手登艦台灣大解鎖技能，協力過關升級，提升自我價值。

林之晨更形容，核心經營團隊，跟各種多元人才可望一起成為加速台灣大轉型的關鍵新動力、永續成長的好夥伴，全力加速轉型區域級科技電信公司，並廣邀各方好漢搭乘蓄勢待發的火箭，一同升空。

台灣大數據長詹兆源被林之晨形容為用數據解讀人心，詹兆源更親自訓練台灣大同仁從專案管理協槓大數據分析。詹兆源表示，原先一位同仁任職myfone購物商品專案管理，後來斜槓參與台灣大數據研究暨管理室成立過程，學習運用各類電信資料驗證、瞭解客戶數據需求，涉獵Python程式語言、區塊鏈等，經過打磨與充實，現已成為台灣大數據分析師，協助事業單位及集團分析數據，包括mo幣多、Disney+專案等，還在台灣大創新提案競賽拔得頭籌。

台灣大資訊長蔡祈岩以《綠野仙蹤》闡釋半年多來帶領台灣大「攻城精英」的心得，故事中想得到智慧的稻草人、渴望能擁有心感受溫暖的錫人、以及企求得到勇氣的獅子，在征途上透過互相扶持，彼此成長與成就，找尋到智慧、勇氣及溫暖的心。

蔡祈岩分享，「攻城精英」故事，少有機會用文字抒發己見的工程師們，以真實筆觸分享在台灣大學習成長的歷程。一位加入台灣大9年的同仁，形容自己身分自「砌磚工人」工程師轉化為協助雲端架構規劃的建築設計師，藉著參加工作社團，最近還與資訊長共同開發出一款遊戲；另一位則是南加大資訊工程研究所畢業的同仁，基於對影音串流OTT服務的熱情，加入了MyVideo團隊擔任系統架構工程師，雖然背景相異，但兩位工程師都不約而同都提到很開心自己在台灣大一路成長，並發揮正向影響力。

台灣大商務長林東閔，13歲即展開電腦工程師工作，20歲擔任台灣大加盟店長，歷經創業、到其他產業打拼並領導團隊，期間也多次與台灣大哥大交流合作，直到今年正式加入台灣大無敵艦隊擔任商務長，林東閔分享，他與台灣大的「量子糾纏」，人生歷程往後看其實都是交織在一起，未來要與經營團隊成員一起打拼，助力台灣大朝千億美金市值區域級科技電信公司目標加速前進。