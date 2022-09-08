蘋果晶片拉貨衝 台積電8月營收衝破2,000億元再創新高

台積電今(8)日公布2022 年8月合併營收衝破2,000億元，達2,181.32億元，上月增加16.8%，年增 58.7%，主因蘋果、高通和聯發科採用4奈米（N4P）製程放量出貨，且特殊和成熟製程維持滿載；累計前八月合併營收約1兆4,301.12億元，同創歷年同期新高，年增43.5%。

不過近期台積電因7奈米主要客戶下修投片量，產能首見鬆動，預料將影響台積電第4季末及明年第1季營收表現。

台積電在7月的法說會上仍強調不認為會受庫存調整影響，甚至將今年營收年增率由原預估的年增30%，上修至年增35%，原因是台積電「是大家晶圓代工廠」的策略，挾先進製程、成熟製程及特殊製程三軌並進的優勢，「非常有信心」維持領先與持續成長，甚至強調2023年也會成長。

以台積電8月營收表現預期第3季仍維持創高態勢，估計半導體庫存調整對今年營收強勁成長的干擾將會反映在明年第1季。

台積電今日股價以475元作收、上漲2.5%，表現仍相對弱勢。