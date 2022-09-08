111年中華民國國慶文宣影片 鴻海Model T全台唯一入鏡
外交部今（8）日發布111年度國慶文宣影片—堅韌台灣，立足世界。在影片的03:14-03:15處，出現了鴻海（2317）開發的電動巴士Model T的露出，全台唯一，可以看出，鴻海電動車的量產實力，獲得政府肯定。
鴻海Model T已經陸續在高雄與台南等地上路，同時，計劃在高雄打造電動車生態系及建構完整的電池生產鏈，包含整車製造、電池、電池芯、儲能系統四大項目，從上游的材料、中游電池芯，到下游的電池包，都能在地研發與生產。
另外，Model C也自9月1日起開放預訂，已有超過1萬台的預訂數量，隨著鴻海多款電動車量產上路，可望持續提升鴻海獲利，並向3+3轉型之路邁進。
111年中華民國國慶文宣影片—堅韌台灣，立足世界。https://www.youtube.com/watch?v=nF1zo_a3doU
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