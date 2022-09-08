家登8月營收年增翻倍 第三季營運樂觀

晶圓傳載解決方案大廠家登精密（3680）今（8）日公布今年8月營收報告，集團合併營收約為4億元，年增翻倍；第三季、全年成長樂觀，家登股價盤中衝上280元，上漲24元。

家登表示，半導體本業成長幅度高達119%。因其具有市場優勢，加上產品精進、產能持續擴充，在手訂單不斷增加，預期今年營運成長，第三季樂觀看待。

家登指出，與多家包含材料、設備、系統與微塵污染防治廠商合作，借助彼此的長處，打造半導體本土供應鏈聯盟，共同服務客戶，以整合性方案，佈局未來十年產能，為客戶成長路上最堅強的長期策略夥伴。

家登表示，第二季營收及財務佳績，第三季先進製程相關產品線將如預估穩健成長，先進製程光罩載具EUV POD搭配12吋FOUP(晶圓載具)打進全球關鍵產業鏈，挹注集團動能顯著，無縫填平並超越出售汽車事業缺口，營收不減反增，目前已積極擴線以滿足全球客戶需求，關鍵產品系列將一同為集團表現帶來跳躍式成長，營收和毛利齊揚。

家登表示，將在2022 SEMICON TAIWAN展示先進製程發展成果，從半導體從材料、載具、設備到精密檢測，與設備大廠迅得（6438）機械聯展，同步搭配光罩及晶圓載具，智慧製造功能全面體現，發展兼具品質與優勢的長期解決方案。

家登也說，這兩年也特別重視社會回饋與永續發展ESG，不僅陸續獲得RBA白金滿分證書、全台第一張ISO 30401知識管理認證，也努力實踐取之於社會，用之於社會，在永續經營的成長道路上，持續改善與進步，積極投入公益，追求整體社會的共同成長與進步。