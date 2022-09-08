崇越科技連4個月創新高 全年展望樂觀

崇越科技（5434）今（8）日公布8月份合併營收達46.3億元，月增1018萬元，年增26.9%；累計營收為350.6億元，與去年同期相比增加29%。今日股價早盤一度衝上160元，上漲2元。

崇越科技表示，已連續4個月創下單月營收新猷，主要受惠光阻等先進材料銷售暢旺，環保工程業務營收亦挹注成長動能，展望崇越科技全年營收將穩定成長，年營收有望再創新的里程碑。

崇越科技表示，整合需求銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比約八成，環保工程逾一成，餘為太陽能與廠務系統工程等。近年崇越科技將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。