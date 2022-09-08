AI將進入市場快速成長期 廣積強攻AIoT

工業電腦廣積科技（8050）執行副總李家富指出，目前最熱門的AIoT智慧聯網就是IoT技術當中導入AI人工智慧，這塊正是廣積佈局重點。

廣積受邀參與大聯大世平集團於維多麗亞酒店舉辦的「智慧跨域AI助力產業新升級論壇 - 2022 Intel x WPI AI Techday」活動，由李家富與協理林韋成於現場分享廣積如何利用AIoT智慧聯網(AI+IoT)加值應用的成功經驗，期能協助現場聽眾了解Intel開源電腦視覺推論及神經網路工具包(OpenVINO)的運用方式，以快速提升自身產品AI實力。

李家富指出，廣積主要產品包含強固型工業電腦主機板、嵌入式系統、工業級觸控電腦、數位看板播放系統、智慧交通電腦系統以及網路通訊系統等，早年是以OEM/ODM代工業務居多，但近年來已積極建立品牌形象，並以生產台灣製造的高品質產品和提供優良服務為使命。

Intel這幾年在CPU加入新的指令集去加速AI演算法速度，高階CPU的表現不俗，Atom CPU整體表現也有一定的水準，客戶也很高興在不需外加其他設備的狀況下能夠把所需執行的任務透過OpenVINO快速完成。我們跟世平集團合作長達18年的時間，世平不僅是一個代理商，也是廣積非常重要的策略伙伴，無論是電子零件、教育訓練或技術諮詢等，都給予我們相當大的支援與協助。

全球化經營的廣積科技以外銷北美及西歐為主要區域，由於歐美市場為高科技資訊產品的早期導入市場，不論是已日趨成熟的自動化控制工廠、高度數位化的零售服務還有交通運輸、醫療照護等，均已陸續導入以IoT物聯網為主流的高階應用，同時間亞洲區域的客群也受到歐美市場影響。目前最熱門的AIoT智慧聯網就是 IoT技術當中導入AI人工智慧，這塊正是廣積佈局重點。

李家富表示，在產品發展AIoT的應用上，大聯大控股世平集團對於廣積科技有顯著幫助，從技術團隊在各種OpenVINO及相關AI套件的導入，讓Intel的CPU加入新的指令去加速AI演算法演算法，面對各種智慧應用的需求，都能用最快的時間加強產品導入AI創造效益，對於廣積的各個領域客戶在AI應用的變化與加值有莫大的幫助。因此廣積認為世平不只是零件供應的合作關係，在技術的教育及導入上，18年來一直都是共同成長的好隊友。

世平集團資深總監張鵬驥指出，現今最熱門的AIoT就是在IoT技術中導入AI人工智慧功能，AI這幾年的發展算是相當的驚人，過往必須依靠複雜的演算法才能解決的事，現在可以很簡單的利用AI模型來處理，像目前已相當普及的車牌辨識就是很好的例子。廣積已在AIoT領域耕耘多年，並已陸續成功導入多項國內外AI應用落地專案，未來AI即將進入市場快速成長期，成為產業轉型升級的關鍵。