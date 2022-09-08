家登8月營收近4億元 年增逾兩倍

半導體庫存調整風暴吹向台積電，台積電7奈米先進製程首當其衝。在高效能運算（HPC）及AI人工智慧晶片客戶訂單急凍下，整體產能利用率急跌，並規畫將部分機台停機、降載，為台積電受惠全球晶片短缺、連11季營收創高後，首見產能鬆動，進行產能修正。

2022-09-08 08:00