家登8月營收近4億元 年增逾兩倍
晶圓傳載解決方案供應商家登(3680)今(8)日公布2022年8月合併營收約4億元，月增25.8%、年增逾兩倍，其中半導體本業成長幅度高達119%，營收獲利持續走揚。
家登累計前八月合併營收為28.09億元，年增67.2%。
家登表示，公司挾市場優勢，加上產品精進、產能持續擴充，在手訂單不斷增加，使得今年營運爆發性成長，伴隨營收、毛利率及純益率三大財務指標走強。
家登今年營收和獲利逐季提升，隨主要晶圓廠拉貨動能強勁、產能擴充到位，今年第1季和第2季合計每股純益已達5.7元，創歷年新高。
公司預期本季先進製程相關產品線將如預估穩健成長，先進製程光罩載具極紫外光光罩盒 （EUV POD）搭配12吋晶圓盒（FOUP）打進全球關鍵產業鏈，挹注集團動能顯著，無縫填平並超越出售汽車事業之缺口，營收不減反增。
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