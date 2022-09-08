國產8月合併營收18.2億、年增6.4% 國內市場年增17.4%

國產（2504）今（8）日公布8月合併營收18.2億元，較去年同期的17.11億元，增加1.09億元，年增6.35％；其中國內本業8月營收規模達到14.41億元，較去年同期的12.27億元，年增高達17.4％，主因國產建材實業充分掌握科技擴廠帶動建設商機，8月國內營運達成率近100％。

國產建材實業認為，隨著台積電（2330）進駐高雄楠梓產業園區，日月光（3711）等科技大廠也加碼投資，讓大南方計畫主導的半導體S廊帶正式成形，該科技大建設不僅帶旺周邊房市與公共建設，同時也不斷延伸擴及全台各科學園區。例如，台積電2奈米廠初步鎖定中科園區西側近95公頃土地，做為擴建二期開發計畫基地，最快預計2023年建廠，美光、友達（2409）等也引資千億元進駐中科后里園區，諸多科技大廠齊聚，讓中科繼「大南方」後也成為重要的科技聚落，促進建設商機源源不絕。

國產建材實業認為，儘管疫情持續衝擊全球，但是全台科技大建設絲毫不受影響，除了南科、竹科寶山二期與銅鑼科等相關科技擴廠不斷外，台積電已經進駐高雄楠梓園區展開建廠工程，緊接著也進行其中科設廠的環評作業，該科技廊道延伸全台，同時帶動整個科技產業鍊成熟發展，也帶旺各地科學園區的產值。以中科為例，2021年營業額創歷史新高紀綠，達1兆352.32億元，而台積電等半導體大廠相繼加碼投資，更為中科帶來利多，也吸引美光、友達等國內外各科技大廠爭相前來展開擴建廠工程。

因此，國產建材實業8月的營運，受惠源源不斷的全台科技廊道大建設，國內營運的達成率近100％、完全達陣。集團營收來到18.20億元，與上月一樣都處在超過18億元的營收高檔；較去年同期的17.11億元，年增幅度高達6.35％。累計營收達137.59億元，與去年累計營收相較，若扣除去年5月售出大陸昆山廠的比較基期因素，整體呈現相當穩健的營運態勢。其中與混凝土相關的本業，8月份國內銷售金額達到14.41億元，繼續維持史上前十高的營收高檔，較去年同期的12.27億元、年增更高達17.4％。

放眼下半年傳統旺季營運，除了科技建廠持續強勁需求，市場專家推估，隨著928房市檔期全台將創下7,000到8,000億元推案，國產建材也掌握了下半年全台各地的指標建案興建，以大台中為例，在中科效應帶動下，大台中房市持續熱絡，928檔期的推案量即達750億元規模，目前房市熱區主要在北屯，受惠於捷運綠線通車、台中國際會展中心、好市多北屯店等重大建設與商場進駐，推案量相當大，又以水湳經貿園區、14期重劃區等最受矚目，包括「達麗居山」、「達麗創世紀」、「國泰MOST+」、「亞昕一沐」等指標建案，都是國產建材實業台中廠與大雅廠的供應實績。