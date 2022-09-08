快訊

F-35戰機內含「未授權中國材料」！美國防部：暫停交付

iPhone 14漲價免驚！蘋果3款舊機最高跳水6千元 mini還賣？

一張圖看懂中秋節連假天氣 氣象局：往南賞月條件越好

蘋果新機發表會後 法人看好台積電、鴻海、大立光

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

蘋果秋季新品發表會登場後，法人機構表示，新機規格大致符合預期，手機升級重點在Pro，其中，今年共發4款iPhone14、3款Apple Watch、Airpods Pro 2，4款iPhone14分別為6.1吋iPhone14、6.7吋iPhone14 Plus、6.1吋iPhone14 Pro、6.7吋iPhone14 Pro Max。

此次剔除掉了之前的5.4吋mini版本，全機種支援5G Sub 6Ghz頻段，iPhone 14此次規格的升級主要集中在Pro系列的旗艦版，尤其是鏡頭部分。廣角鏡頭從1,200萬畫素提升為4,800萬畫素，同時支援像素合併，可讓Pro系列大幅度地增加光捕捉能力，即便在昏暗場所也能有更好的拍照效果。而此次iPhone 14起始售價均未調整。

分析師表示，蘋果宣布iPhone14將可於9月9日開始預購，多數款式可於9月16日上市，惟iPhone14 Plus需要等到10月7日。

目前預估此次iPhone新機備貨量約為8,700~9,000萬支，小幅低於2021年iPhone 13備貨量，在消費電子疲軟情況下，iPhone備貨量仍可持平於去年，實屬難得。而目前供應鏈已備貨3,400萬支，為首波的1/3，亦顯示蘋果對於iPhone14 的銷售信心十足。

供應鏈部分，這次蘋果相關規格市場大致符合市場預期，惟衛星通訊以及撞擊偵測兩項功能下放到iPhone 14一般款屬於意料之外，建議相關類股以逢低承接為主，看好台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）將主要受惠。

iPhone 14 iPhone 蘋果

延伸閱讀

iPhone 14漲價免驚！蘋果3舊機最高跳水萬元 mini還賣嗎？

抗通膨 蘋果發表新品iPhone14不漲價

iPhone 14變貴！一表看14種機型價格、電池、功能 哪一款最划算

iPhone 14系列小幅升級 加3,000元你買單嗎？

相關新聞

三星示警 悲觀半導體景氣

南韓科技業巨擘三星電子半導體部門負責人慶桂顯（Kyung Kye-hyun）7日示警，今年下半年市況不佳，截至目前為止，...

晶片荒後台積首見需求鬆動 7奈米產能利用率傳跌破9成

半導體庫存調整風暴吹向台積電，台積電7奈米先進製程首當其衝。在高效能運算（HPC）及AI人工智慧晶片客戶訂單急凍下，整體產能利用率急跌，並規畫將部分機台停機、降載，為台積電受惠全球晶片短缺、連11季營收創高後，首見產能鬆動，進行產能修正。

高通推5G新晶片 聯發科：今年穩健成長

面對勁敵高通逆勢操作推出新中低階5G手機晶片，聯發科老神在在，強調4G智慧手機在通膨環境下，對價格敏感的消費者具有一定吸...

高通推5G新晶片 叫陣聯發科

智慧手機市況疲弱，高通逆勢操作，昨（7）日宣布推出兩款5G新晶片「驍龍6 Gen 1」與「驍龍4 Gen 1」，其中，「...

集邦：IC設計 庫存壓力大

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（7）日發布報告示警，IC設計業面臨高庫存壓力，下半年營收要繳出年成長的成績單...

童子賢：蘋鏈 秋冬旺季不變

蘋果今天凌晨發表新iPhone，面對近期消費性電子買氣疲弱，主力代工廠和碩董事長童子賢昨（7）日先為供應鏈注入強心針，強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。