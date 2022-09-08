蘋果新機發表會後 法人看好台積電、鴻海、大立光
蘋果秋季新品發表會登場後，法人機構表示，新機規格大致符合預期，手機升級重點在Pro，其中，今年共發4款iPhone14、3款Apple Watch、Airpods Pro 2，4款iPhone14分別為6.1吋iPhone14、6.7吋iPhone14 Plus、6.1吋iPhone14 Pro、6.7吋iPhone14 Pro Max。
此次剔除掉了之前的5.4吋mini版本，全機種支援5G Sub 6Ghz頻段，iPhone 14此次規格的升級主要集中在Pro系列的旗艦版，尤其是鏡頭部分。廣角鏡頭從1,200萬畫素提升為4,800萬畫素，同時支援像素合併，可讓Pro系列大幅度地增加光捕捉能力，即便在昏暗場所也能有更好的拍照效果。而此次iPhone 14起始售價均未調整。
分析師表示，蘋果宣布iPhone14將可於9月9日開始預購，多數款式可於9月16日上市，惟iPhone14 Plus需要等到10月7日。
目前預估此次iPhone新機備貨量約為8,700~9,000萬支，小幅低於2021年iPhone 13備貨量，在消費電子疲軟情況下，iPhone備貨量仍可持平於去年，實屬難得。而目前供應鏈已備貨3,400萬支，為首波的1/3，亦顯示蘋果對於iPhone14 的銷售信心十足。
供應鏈部分，這次蘋果相關規格市場大致符合市場預期，惟衛星通訊以及撞擊偵測兩項功能下放到iPhone 14一般款屬於意料之外，建議相關類股以逢低承接為主，看好台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）將主要受惠。
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