iPhone 14 Pro Max台灣售價出爐 比前代貴約2000元
蘋果新品發表會正式登場，最受市場關注的iPhone 14' rel='iPhone 14' data-rel='/2/190766' class='tag'>iPhone 14 Pro系列機種售價也同步公開，iPhone 14 Pro為999美元起，iPhone 14 Pro Max則是1099美元；不過，因新台幣貶值因素影響，若以iPhone 14 Pro Max 128GB版本為例，蘋果台灣官網的售價較前一代貴約2,000元，iPhone 14 Pro售價34,900元起，iPhone 14 Pro Max售價38,900元起。
業界人士表示，雖然蘋果美金定價與前代相同，並未如外界預期漲價，但因新台幣貶值因素，以iPhone 14 Pro Max 128GB版本為例，若在台灣官網購買，價格則比前一代iPhone 13 Pro Max貴約2,000元，但由於本次新機的主晶片、相機規格均大幅升級，加上瀏海與UI整合，預料果粉依然會埋單。
根據蘋果官網顯示，iPhone 14 Pro系列機種預計9月9日開始預訂，9月16日正式發售。
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