元宇宙新願景 產官學立委描繪未來

「元宇宙邁向臨場感，條條大路通羅馬！」元宇宙將結合現實世界的食衣住行育樂，提供「遊戲化」的虛擬娛樂，徹底顛覆新世代。台灣大哥大總經理林之晨、立法委員高虹安、光禾感知創辦人王友光以及倚天酷碁公司總經理鍾逸鈞等人在《WHATs NEXT》未來科技產業高峰會暢談元宇宙的新願景。

「遊戲化」的娛樂

元宇宙發展成為繼數位發展部正式掛牌、NCC《數位中介服務法》草案推動後與九合一選戰前的輿論焦點。3D虛擬時代來臨，台北資訊局跟上這波科技浪潮，推出《元宇宙願景白皮書》，致力在台灣打造無國境的虛擬世界。

「用戶想要的是『遊戲化的娛樂』。」台灣大哥大總經理暨AppWorks創始合夥人林之晨談及元宇宙與科技轉型，他說z世代（又稱網際網路世代）用戶開始接觸世界科技服務，而隨著科技的進步，食衣住行娛樂遊戲化才能符合現在消費者的喜好。他強調：「這個世代要做的服務，都要跟遊戲一樣好玩。」

林之晨談到描述VR產品的盲點，他認為VR裝置的用戶普及度低，銷售量缺乏動能，能影響的人數相對智慧型手機少許多，但當VR成為元宇宙的基底，結合遊戲化的娛樂性質，影響力便會提高。

應對政策不可少

「政府應該站在產業的背後，支持他們。」立法委員高虹安從政策層面，提供政府應對元宇宙時代的建議。她表示，比起在元宇宙的技術層面著手，政府部分，例如數位發展部，應該仔細編列預算以及制訂相關政策，才能給產業實際的幫助。

除了鼓勵政府支援產業，她也點出未來元宇宙可能衍生的新型詐騙交易方式，面臨新興的數位科技，政府應將提供民眾安全的基礎環境納入思考，讓大家都能在元宇宙中揣摩新的生活方式。

「站在巨人的肩膀上，你可以看見更多事情。」Acer Gadget倚天酷碁公司總經理鍾逸鈞表示，下一代的年輕人即為元宇宙的數位原民，且現在的人們早已活在元宇宙裡了。此外，他點出VR設備的缺點，笑著說：「帶著頭盔看電影一點也不舒服。」點出VR設備的缺點，他認為未來元宇宙應突破現有科技的框架，提供人們舒適的環境。

從科技的開發者角度，他認為讓人們尋找目標客群，找到用戶痛點，讓消費者「無痛」地活在虛擬世界，才是目前元宇宙的發展方向。

元宇宙的未來發展空間大，科技大廠爭相競逐3D虛擬世界。光禾感知創辦人王友光説，雖然元宇宙未來的藍圖仍是未知，但他說，不論透過何種方式，元宇宙目前都會朝著「臨場感」的方面前進。他也說下個世代的網際網路以極致沉浸式體驗，作為替代現實世界的日子指日可待。

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