工研院結合CIE-Taiwan2022 聚焦照明健康應用

疫情促成全球健康意識提升，照明光源對生理機能影響也開始受到關注，尤其是光照品質與人因健康照明。在經濟部技術處支持下，工研院與臺灣照明委員會（CIE-Taiwan）日前舉辦的2022 CIE-Taiwan年會暨光與健康研討會中，聚焦在光源對健康影響，台北榮民醫院、陽明交大、台大公衛學院等醫界、學術專家以及光電大廠業者認同光源照明影響人體生理健康，並提出應有符合人體機制的照明設計標準，照明科技與醫療應用結合將是下世代光電健康應用的新藍海市場。

經濟部技術處表示，根據TrendForce市場調查預估，2022年全球LED照明市場規模達721億美元，到了2026年將穩定成長至934.7億美元。技術處長期關注光、照明、色彩和視覺科學議題，並支持工研院建置與執行「智慧光電驗證實驗室」，更於2019年獲得國際光電最具權威的全球照明聯盟（DiiA）認可，取得「全數位燈光控制通訊協定（DALI）」認證，致力協助臺灣智慧照明產業進行產品驗證與開發，此次透過臺灣照明委員會舉行的研討會，與醫療院所及光電大廠交流，更加提升國家智慧照明產業競爭力。

工研院副院長暨臺灣照明委員會會長張培仁表示，今年研討會的主題特別訂為「光與健康」，主要是因為疫情的影響，生醫健康領域的光應用越來越被重視，光不僅提供視覺功能的需求，更與健康息息相關。臺灣照明委員會從2010年成立至今已經邁入第12個年頭，近年除了由我國主導發佈的兩份國際標準外，也積極參與各個技術工作組的標準制定會議，並在新演色性（CRI）、積分球量測、光污染、高動態影像對比等新興議題持續關注，提供國內業者與國際接軌的標準驗證服務，包括：安規、光電性能、可靠度和光輻射安全等標準。期待透過本次研討會連結光與健康議題，創造下世代光應用在生醫健康產業的發展。

臺北榮民總醫院醫務企管部主任彭家勛說明，在任職於新竹分院院長期間，曾與工研院及照明產業合作智慧醫院照明系統開發計畫，計畫中以「同色異譜人因照明技術」、「光療照護系統」、「可見光定位系統」三個主題，大量運用光與照明改變院內醫療環境，不論是對醫護人員工作效率、人身安全；或是輔助病患治療，改善憂鬱與睡眠品質都有顯著的效果，在2022 CIE-Taiwan年會暨光與健康研討會中與專家齊聚與會，並從醫學角度提出光源是人類生理與心理健康的重要元素，以利未來相關醫療應用。