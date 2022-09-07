遭大客戶砍單？台積電：今年產能緊繃

集微網消息，市場傳出，台積電面臨聯發科、AMD、高通、英偉達等四大先進製程客戶砍單，計劃關閉四台極紫外光（EUV）機台以減少產出。

對此，據台媒《中央社》報道，台積電表示，不評論市場傳聞。不過，台積電重申第2季法人說明會中的說明，預期2022年全年將維持產能緊繃現象。

台積電指出，盡管總體經濟的逆風帶來的短期不確定性可能持續存在，不過對於半導體長期需求結搆性提升的現象仍然穩固。

此前供應鏈消息稱，台積電全年的成熟工藝仍能保持95-100%的高產能利用率，尤其是22/28nm節點仍然是賣方市場。另有消息指出，由於通膨與海內外擴產成本上漲等因素，台積電明年各製程報價平均傳漲3%起跳。

（校對/王雲朗）