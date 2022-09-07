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台積電遭砍單會對未來先進製程發展悲觀？和碩童子賢這樣回

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台積電遭砍單會對未來先進製程發展悲觀？和碩童子賢這樣回

經濟日報／ 記者吳凱中／即時報導
外資近期報告指出，晶圓代工龍頭台積電先進製程遭客戶砍單。路透社
外資近期報告指出，晶圓代工龍頭台積電先進製程遭客戶砍單。路透社

外資近期報告指出，晶圓代工龍頭台積電（2330）先進製程遭客戶砍單，對此，和碩（4938）董事長童子賢今（7）日表示，因為了解不深入所以沒有感想，但他強調，這個世界有半導體會更好，所以一定只是短期調節，大家盡量放輕鬆一點，不要因為單一因素或一次性因素而太過恐慌。

童子賢今日出席天下文化40周年感謝會，會中接受媒體訪問，針對外資認為台積電被砍單、中國大陸封控／限電措施因應、蘋果新機拉貨等議題一一回應。

針對台積電被砍單一事，童子賢回應，因為了解不深入所以沒有感想。媒體追問，會對未來先進製程發展比較悲觀嗎？童子賢表示，用短的現象去推敲全部的命運是不可能的事。

童子賢反問，這個世界有半導體會過得比較好，還是沒有半導體比較好，答案非常清楚，那所謂的經濟就是需求跟供應兩端，現在如果有不太需求的話，不會是世界就不需要這個東西了，一定只是短期調節，所以大家盡量放輕鬆一點，不要因為單一因素或一次性因素而太過恐慌。

外資摩根大通近期報告指出，台積電面臨聯發科（2454）、超微、高通、輝達等四大先進製程客戶砍單，破天荒關閉四台極紫外光（EUV）機台以減少產出，月產能將銳減1.5萬片。

此外，針對大陸限電、封控等措施台廠如何應對，童子賢回應，大家記不記得去年夏天到秋天也有一場限電，其實那些政策並不操之在科技界或商界的從業人員手中，但是我想中國近幾十年經濟發展很迅速，還是希望這只是短期調節的現象，對於一個發展很好的經濟體來說，他應該不會長期讓他的電一直受到限制。

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