2021台灣發明專利申請案創高 台積電奪申請數量第一

2021年我國受理發明專利申請4萬9,116件，創2014年以來最高；世界智慧財產權組織（WIPO）的PCT國際專利申請案約27.7萬件，同樣破歷年最高紀錄。而台灣技術領域以「半導體」最多，台積電（2330）更以1,950案拿下國內申請數量第一。

新冠肺炎疫情爆發後，外國人發明專利申請銳減，致使台灣2020年總申請量減少，2021年轉為正成長，年增5.3%；WIPO方面，受惠於中國大陸申請量大幅成長，2020年總申請量仍增加3.6%，其後於2021年3月、9月後兩度下滑，2021年年增率減緩為0.9%。

我國2021年發明專利申請以「半導體」領域居首，申請件數大幅成長19.6%，表現突出；WIPO部分以「運算科技」最多，年增7.2%。

我國與WIPO前十大技術領域，均包含「半導體」、「運算科技」、「電子機械能源裝置」、「視聽科技」、「測量」及「藥物」等六個領域。

2021年我國前十大申請人中，台積電、高通公司、應材公司、三星電子、東京威力、友達光電（2409）、鎧俠公司等七家，均為「半導體」領域前十大申請人。

此外，台積電、應材公司、ASML、友達光電則分別為「運算科技」、「電子機械能源裝置」、「光學」、「視聽科技」領域榜首

我國個別申請人方面，台積電2021年以1,950件拿下第一，其次是高通的845件及應材的758件，排序第十的工研院是唯一的研究機構。IPO以華為公司居首，其次為高通公司、三星電子，前十大申請人均為企業。

除了半導體業者表現亮眼，「藥物」於2021年以1,616件晉升排序至第十年增率26.3%，「生物科技」亦上升19.1%，「醫療技術」繼2020年大幅成長後，2021年件數持平。WIPO，「醫療技術」雖排序第三，但「藥物」年增率超越「生物科技」、「醫療技術」。