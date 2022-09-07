晶圓材料全國規模最大石英產品 崇越馬稠後廠房動土

嘉義縣馬稠後產業園區廠商，崇越科技集團-崇越石英製造廠股份有限公司，上午舉行新廠動土典禮，縣長翁章梁與董事長藤井紀和、執行長李正榮等擇吉時，持金鏟動土，預祝工程圓滿。

崇越石英在業界扮舉足輕重角色，製造在生產半導體製程中占有關鍵性地位的石英系列產品，是最早進入台灣半導體市場，也是目前全國規模最大、歷史最悠久，市場占有率居冠的石英製品廠。

邁入工業4.0，半導體在國防、工業、生活等廣泛使用，崇越生產的石英產品，是晶圓重要材料，為快速成長掌握契機，打造台積電供應專廠。

2021年崇越集團向縣府標得約4488坪馬稠後後期園區土地，第一期興建預計投入10億元建造樓地板面積1萬405平方公尺廠房，建置智慧自動化的生產動線，打造半導體產業供應鏈。

李正榮說，這是崇越第3座工廠、也是嘉義第2座工廠，嘉縣地靈人傑，設廠業績蒸蒸日上，用心做好產品、提供好服務給客戶，這裡製造產品未來會輸出到美國鳳凰城、日本熊本等地。