全球十大IC設計業者Q2營收成長 未來考驗庫存去化能力

集邦科技今日發布最新統計，2022年第2季全球前十大IC設計業者營收達395.6億美元，年增32%，成長的主因來自於資料中心、網通、物聯網、高階產品組合等需求帶動。其中，超微（AMD）透過併購產生綜效，攀升至第3名，年增率更達70%，增幅居冠。

全球前十大IC設計公司，高通（Qualcomm）繼續穩坐全球第一，在手機、射頻前端、車用與物聯網部門皆有成長表現，中低階手機AP銷售疲軟，但高階手機AP需求相對穩健，營收達93.8億美元，年增45%。

輝達（NVIDIA）受益於繪圖處理器（GPU）在資料中心的擴大應用，其營收占比提升過半至53.5%，彌補遊戲應用業務年減13%的衰退，總營收達70.9億美元，年增率放緩為21%。

超微在Xilinx、Pensando的加入後進行業務重整，嵌入式部門營收年增2,228%，另外資料中心部門也有相當大的貢獻，以65.5億美元的營收，達成年增70%為前十名之最。

博通（Broadcom）在半導體解決方案的銷售表現依然穩健，雲端服務、資料中心、網通等需求相當強勁，積壓的訂單仍在增加，本季營收達64.9億美元，年成長31%。

台系業者方面，聯發科因手機、智慧裝置平台、電源管理晶片皆保持成長，但受中系品牌手機銷售不振壓抑，營收為52.9億美元，年增率放緩至18%。

產品以顯示驅動晶片為大宗的聯詠，受到面板、消費終端需求下滑的影響，營收下滑至10.7億美元，年衰退12%，成為排名中唯二年減的業者。

集邦表示，第2季雖多數IC設計業者營收仍能保持年增，但受到總體經濟不確定性與消費電子市況不佳的影響，成長力道明顯放緩，且逐漸堆積起高庫存。2022下半年，下游庫存尚未進行有效去化，IC設計業者在去年高基期以及目前市況不佳下，營收維持成長已不易，消費型IC產品也需數個季度控制庫存天數、進行庫存去化，庫存年增率需堤防再度與營收年增率拉大差距，考驗其新品研發、投產規劃與產品銷售的策略，將成為IC設計業者的挑戰。