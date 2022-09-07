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宏碁電競筆電 奪菲律賓7月銷售冠軍

經濟日報／ 記者吳凱中／即時報導

根據最新市調資料顯示，PC品牌大廠宏碁（2353）電競筆電今年7月份於菲律賓以42%市佔率登上當地銷售冠軍，同時截至今年1至7月份亦以37%市佔率榮登市場第一，顯見宏碁電競筆電在菲律賓當地市場的品牌聲量。

宏碁積極耕耘Predator電競品牌，成功在亞太地區打響名號，並在2021年於菲律賓舉辦Predator League總決賽，透過賽事活動提供全方位的電競體驗。

除此之外，宏碁亦為當地電腦市場的長期領導者，旗下全新環保產品Vero系列更在菲律賓與國際知名運動品牌及菲律賓偶像團隊SB19合作，推出一連串的促銷及推廣活動，宏碁透過創新的技術、新穎的設計及環保的理念深入當地消費者心中。

電競筆電 宏碁 菲律賓

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