美出口管制高階AI晶片有囤貨潮？研究機構提不同看法

美國出口管制高階AI晶片議題持續備受矚目，雖兩大晶片供應商都有對外說明，AMD指MI100不受影響且Nvidia也說明有緩衝期，但外界仍討論後續是否會有囤貨潮。而研究機構基於兩大因素，提出不同看法。

以賽亞調研(Isaiah Research)更新最新看法指出，「有關Nvidia與AMD高階AI晶片受制於美國出口中國大陸與俄羅斯的禁令，是否會同於先前華為積極拉高備貨庫存的情況，我們認為兩者有些不同。」

該機構分析，主要原因為了解到Nvidia跟美國之間的緩衝期協商，可能是包含特定客戶與訂單內容，並且交貨需要上報備審，再者考量到台積電幫Nvidia生產高階AI晶片的交貨週期約是5~6個月。

基於這兩個前提，該機構分析，假使Nvidia想要增加產能提前備貨，都必須要再回到美國商務部核准，是相較先前華為海思情況更有難度的。

綜上而言，該機構分析，美國對於Nvidia與AMD禁止出貨高階AI晶片予中國大陸的情況，是否會同2020年海思禁令的後續囤貨影響，仍有待觀察。