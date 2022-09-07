美出口管制高階AI晶片有囤貨潮？研究機構提不同看法
美國出口管制高階AI晶片議題持續備受矚目，雖兩大晶片供應商都有對外說明，AMD指MI100不受影響且Nvidia也說明有緩衝期，但外界仍討論後續是否會有囤貨潮。而研究機構基於兩大因素，提出不同看法。
以賽亞調研(Isaiah Research)更新最新看法指出，「有關Nvidia與AMD高階AI晶片受制於美國出口中國大陸與俄羅斯的禁令，是否會同於先前華為積極拉高備貨庫存的情況，我們認為兩者有些不同。」
該機構分析，主要原因為了解到Nvidia跟美國之間的緩衝期協商，可能是包含特定客戶與訂單內容，並且交貨需要上報備審，再者考量到台積電幫Nvidia生產高階AI晶片的交貨週期約是5~6個月。
基於這兩個前提，該機構分析，假使Nvidia想要增加產能提前備貨，都必須要再回到美國商務部核准，是相較先前華為海思情況更有難度的。
綜上而言，該機構分析，美國對於Nvidia與AMD禁止出貨高階AI晶片予中國大陸的情況，是否會同2020年海思禁令的後續囤貨影響，仍有待觀察。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言