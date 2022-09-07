台灣物聯網產值大爆發 龔明鑫：今年可望突破2兆元

國發會主委龔明鑫今（7）日表示，包括AIoT在內的整個物聯網產業相關產值，預估今年可望突破2兆元。

龔明鑫今出席《WHATs NEXT》未來科技產業高峰會致詞時指出，六年多前，大家都在詢問，到底台灣的下一步何去何從？要發展什麼產業？當政府推出5+2創新產業計畫時，也有些人覺得，台灣真的可以成為亞洲矽谷嗎？物聯網產業到底能否發展起來？

龔明鑫表示，無論物聯網或新創產業，目前都已有些初步成果。其中，在物聯網部分，相關產值2018年已經突破1兆元，2021年則達1.7兆元，預估今年將會破2兆元。

龔明鑫指出，在未來的物聯網產業上，相關生態體系也已經建立起來，包括：硬體業者、資料收集業者，還有平台、網通、資料應用使用者，都已建立起重要的生態系。